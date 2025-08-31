 కావ్యా మార‌న్ టీమ్ కొంప ముంచిన వ‌రుణుడు.. ఫైనల్‌ నుంచి ఔట్‌? | Trent Rockets Steps into Mens Hundred final after Eliminator wash-out | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

The Hundred: కావ్యా మార‌న్ టీమ్ కొంప ముంచిన వ‌రుణుడు.. ఫైనల్‌ నుంచి ఔట్‌?

Aug 31 2025 1:09 PM | Updated on Aug 31 2025 1:09 PM

Trent Rockets Steps into Mens Hundred final after Eliminator wash-out

ది హండ్రెడ్ మెన్స్ కాంపిటీషన్ 2025 తుది ద‌శ‌కు చేరుకుంది. ఈ టోర్నీలో భాగంగా శ‌నివారం లండన్ వేదికగా ట్రెంట్ రాకెట్స్,  నార్తర్న్ సూపర్‌చార్జర్స్ మ‌ధ్య జరగాల్సిన ఎలిమినిటేర్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయింది. దీంతో పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్ధానంలో నిలిచిన ట్రెంట్ రాకర్స్ ఫైనల్లో అడుగు పెట్టింది.

పాయింట్ల పట్టికలో రాకర్స్(24) రెండో స్దానంలో నిలవగా.. సూపర్‌చార్జర్స్(20) మూడో స్ధానంతో సరిపెట్టుకుంది.  కాగా వర్షం కారణంగా రద్దు అయిన ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత నార్తర్న్ సూపర్‌చార్జర్స్ బ్యాటింగ్ చేసింది. సూపర్ చార్జర్స్ బ్యాటింగ్ సందర్భంగా వరుణుడు పదేపదే అంతరాయం కలిగించాడు.

సూపర్ చార్జర్స్ స్కోర్ 75 బంతుల్లో 5 వికెట్ల నష్టానికి 119 పరుగుల వద్ద భారీ వర్షం కారణంగా మ్యాచ్‌ను నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత సుమారు గంట సేపు వర్షం కారణంగా ఆట నిలిచిపోయింది. దీంతో సూపర్ ఛార్జర్స్ ఇన్నింగ్స్ ముగియగా.. డక్‌వర్త్ లూయిస్ పద్దతి ప్రకారం ట్రెంట్ రాకర్స్ లక్ష్యాన్ని 75 బంతుల్లో 134గా నిర్ణయించారు.

అయితే ట్రెంట్ రాకెట్స్ లక్ష్య చేధనకు దిగి కేవలం ఐదు బంతులు మాత్రమే ఆడగా మళ్లీ వరుణుడు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఈసారి ఎప్పటికి వర్షం తగ్గుముఖం పట్టకపోవడంతో మ్యాచ్‌ను అంపైర్‌లు రద్దు చేశారు. దీంతో కావ్యామారన్ టీమ్‌కు నిరాశే ఎదురైంది. కాగా నార్తర్న్ సూపర్‌చార్జర్స్ జట్టు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ సిస్టర్ ఫ్రాంచైజీ కావడమే గమనార్హం.

ఇక ఆదివారం లార్డ్స్ వేదికగా జరగనున్న ఫైనల్లో ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్స్, ట్రెంట్ రాకెట్స్ జట్లు అమీతుమీ తెల్చుకోనున్నాయి. మరోవైపు మహిళల ఫైనల్లో  సదరన్ బ్రేవ్ ఉమెన్, నార్తర్న్ సూపర్‌చార్జర్స్ జ‌ట్లు తలపడనున్నాయి.
చదవండి: The Hundred: టీ20ల్లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ..! ఎవ‌రీ డేవినా పెర్రిన్?
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)
photo 3

వీకెండ్‌ రష్‌ ..భక్తజన సంద్రంగా ఖైరతాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 4

మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)

Video

View all
Gangula Kamalakar Vs Ponnam Prabhakar In Telangana Assembly Session 1
Video_icon

Telangana Assembly: మాటకు మాట

Allu Arjun Reacts On YS Jagan Tweet 2
Video_icon

థాంక్యూ జగన్ గారు.. అల్లు అర్జున్ ట్వీట్

Devineni Avinash Sensational Comments On Chandrababu Over Budameru Floods 3
Video_icon

Devineni Avinash: విజయవాడకు వెన్నుపోటు పొడిచి ఈ రోజుతో సంవత్సరం..
KTR Approves For Panchayati Raj Bill 4
Video_icon

పంచాయతీరాజ్ బిల్లుకు కేటీఆర్ ఆమోదం
DSC Candidates Fire On Chandrababu Government 5
Video_icon

DSC Candidates: మెరిట్ ఉన్న.. నో కాల్ లెటర్
Advertisement
 