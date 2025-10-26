 ఇంగ్లండ్‌ కెప్టెన్‌ విధ్వంసకర సెంచరీ.. 9 ఫోర్లు, 11 సిక్స్‌లతో! వీడియో | Harry Brooks brilliant 135 rescues ENG from collapse in Mount Maunganui | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ENG vs NZ: ఇంగ్లండ్‌ కెప్టెన్‌ విధ్వంసకర సెంచరీ.. 9 ఫోర్లు, 11 సిక్స్‌లతో! వీడియో

Oct 26 2025 10:56 AM | Updated on Oct 26 2025 11:03 AM

Harry Brooks brilliant 135 rescues ENG from collapse in Mount Maunganui

మౌంట్ మౌంగనుయ్ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో ఇం‍గ్లండ్‌ కెప్టెన్‌ హ్యారీ బ్రూక్‌( Harry Brook) విధ్వంసకర సెంచరీతో చెలరేగాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఇంగ్లండ్‌కు కివీస్‌ బౌలర్లు భారీ షాకిచ్చారు.

బ్లాక్‌ క్యాప్స్‌ బౌలర్ల ధాటికి ఇంగ్లండ్‌ కేవలం 34 పరుగులకే 5 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ సమయంలో హ్యారీ బ్రూక్‌ అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. ఫాస్ట్‌ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ జేమి ఓవర్టన్‌తో కలిసి కివీస్‌ బౌలర్లను ఎటాక్‌ చేశాడు. ఓవర్టన్‌తో కలిసి ఆరో వికెట్‌కు బ్రూక్‌ 87 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. 

ఆ తర్వాత క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు పడతున్నప్పటికి ఇంగ్లీష్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ మాత్రం తన విధ్వంసాన్ని మాత్రం ఆపలేదు. మౌంట్‌ మౌంగనుయ్‌లో బౌండరీల వర్షం​ కురిపించాడు. అతడు మెరుపు బ్యాటింగ్‌ ఫలితంగా ఇంగ్లండ్‌ 35.2 ఓవర్లలో 223 పరుగులకు ఆలౌటైంది.

ఓవరాల్‌గా 135 బంతులు ఎదుర్కొన్న బ్రూక్‌..9 ఫోర్లు, 11 సిక్స్‌లతో 135 పరుగులు చేశాడు. ఆఖరి వికెట్‌గా బ్రూక్‌నే వెనుదిరిగాడు. కివీస్‌ బౌలర్లలో జకారీ ఫౌల్క్స్ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టగా.. డఫీ మూడు, హెన్రీ రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. స్వల్ప లక్ష్య చేధనలో కివీస్‌ సైతం తడబడుతోంది. 66 పరుగులకే 4 కీలక వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది.
చదవండి: రోహిత్‌ శర్మ రిటైర్మెంట్‌ అప్పుడే.. కన్ఫర్మ్ చేసిన కోచ్‌



 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇట్స్‌ ఫ్యామిలీ టైమ్‌ అంటున్న ప్రియాంక చోప్రా (ఫోటోలు)
photo 2

కార్తీకమాసంలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 4

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 5

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Rachamallu Siva Prasad Reddy Slams Chandrababu Over Farmers incurence 1
Video_icon

చంద్రబాబు, లోకేష్ పబ్లిసిటీ.. ఏకిపారేసిన రాచమల్లు శివ ప్రసాద్
Munneru River Floods Effect In Khammam 2
Video_icon

ముందుకొస్తున్న మున్నేరు.. ఖమ్మంలో టెన్షన్ టెన్షన్
10 Members Affected Due To Adulterated Toddy 3
Video_icon

కల్తీ కల్లు ఎఫెక్ట్.. 10 మందికి తీవ్ర అస్వస్థత
YS Jagan Hold Teleconference With YSRCP Leaders On Montha Cyclone 4
Video_icon

Montha Cyclone: మొంథా తుఫానుపై వైఎస్ జగన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్
Heavy Rain Leads To Floods In Hanmakonda Warangal And Mahabubabad 5
Video_icon

తుఫాన్ ప్రభావంతో అతలాకుతలమైన వరంగల్
Advertisement
 