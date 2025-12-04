 శతక్కొట్టిన జో రూట్‌.. 12 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర | Joe Root smashes maiden Ashes ton in Australia, breaks 12-year-old jinx at Gabba | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ENG vs AUS: శతక్కొట్టిన జో రూట్‌.. 12 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర

Dec 4 2025 5:14 PM | Updated on Dec 4 2025 5:35 PM

Joe Root smashes maiden Ashes ton in Australia, breaks 12-year-old jinx at Gabba

ఇంగ్లండ్ స్టార్ బ్యాట‌ర్ జో రూట్‌.. ఆస్ట్రేలియా గ‌డ్డ‌పై త‌న టెస్టు సెంచ‌రీ నిరీక్ష‌ణ‌కు తెర‌దించాడు. గత 12 ఏళ్ల ప్రయత్నిస్తున్న జోరూట్‌ ఎట్టకేలకు తన కలను నేరవేర్చుకున్నాడు. యాషెస్ సిరీస్ 2025-26లో భాగంగా బ్రిస్బేన్ వేదిక‌గా ఆసీస్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో రూట్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. కీలక సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన రూట్ జట్టు బాధ్యతను తన భుజాలపై వేసుకున్నాడు.

ఓపెనర్ జాక్ క్రాలీతో కలిసి స్కోర్ బోర్డును ముందుకు నడిపించాడు. ఈ క్రమంలో రూట్ 181 బంతుల్లో తన 40వ టెస్టు సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. ఓవరాల్‌గా ఇది అతడికి 59వ అంతర్జాతీయ సెంచరీ కావడం గమనార్హం. ఈ ఇంగ్లీష్ వెటరన్ బ్యాటర్ 2025 ఏడాదిలో  ఇప్పటికే 4 టెస్ట్ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. రూట్‌ ప్రస్తుతం 135 పరుగులతో అజేయంగా క్రీజులో ఉన్నాడు. 

తొలి రోజు ఇంగ్లండ్‌దే..
యాషెస్‌ రెండో టెస్టు తొలి రోజు ఆటలో కంగారుల జట్టుపై ఇంగ్లండ్‌ పై చేయి సాధించింది. తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి ఇంగ్లండ్‌ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 9 వికెట్ల నష్టానికి 329 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం క్రీజులో రూట్‌తో పాటు ఆర్చర్‌(32 నాటౌట్‌) ఉన్నాడు.

వీరిద్దరూ పదో వికెట్‌కు 61 పరుగుల అజేయ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. మిచెల్‌ స్టార్క్‌ నిప్పులు చెరగడంతో ఇంగ్లండ్‌ తొలి రోజే ఆలౌటైట్లు కన్పించింది. కానీ రూట్‌, ఆర్చర్‌ ఆఖరి వికెట్‌ కోల్పోకుండా పోరాడారు. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో స్టార్క్‌ మరోసారి ఆరు వికెట్లు పడగొట్టగా.. నసీర్‌, బోలాండ్‌ తలా వికెట్‌ సాధించారు.
చదవండి: IND vs SA: సొంత తెలివితేటలు వద్దు.. చెబితే నీకు అర్ధం కావడం లేదా?

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 2

దిగ్గజ నిర్మాత ఏవీఎం శరవణన్‌ మృతి.. ప్రముఖుల నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 3

చలికాలం స్వింగ్‌లో పూజా హెగ్డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 4

'అఖండ 2 తాండవం' హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ (ఫొటోలు)
photo 5

పిక్నిక్‌ వెళ్లిన ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌ టీమ్‌! (ఫోటోలు)

Video

View all
Old Woman EXPOSES Shocking Facts About Nellore Police Brutality 1
Video_icon

నెల్లూరు పోలీసుల క్రూరత్వం వృద్ధురాలని కూడా చూడకుండా స్టేషన్ లో పెట్టి..!
Expired testing kits In Anti Rabies Vaccine Clinic at Rangaraya Medical College 2
Video_icon

కాకినాడ GGH లో రోగుల ప్రాణాలతో చెలగాటం
Victim Families Cry as Their Homes Are Demolished in Vijayawada 3
Video_icon

Vijayawada: 20 ఏళ్ల కష్టం మా ఇల్లు కూల్చే బదులు మమ్మల్ని చంపేయొచ్చుగా

Cyclone Ditwah Heavy Floods Effect In Nellore 4
Video_icon

Cyclone Ditwah: వణికిస్తున్న దిత్వా తుఫాన్ డేంజర్ లో నెల్లూరు!
YS Jagan Satires On Chandrababu Over TDP Fake Cases 5
Video_icon

తానే దొంగ.. తానే పోలీస్.. జగన్ సెటైర్లు..
Advertisement
 