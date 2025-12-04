 చరిత్ర సృష్టించిన మిచెల్‌ స్టార్క్‌ | Ashes 2nd Test: Mitchell Starc becomes leading left arm pace wicket taker in Test cricket | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చరిత్ర సృష్టించిన మిచెల్‌ స్టార్క్‌

Dec 4 2025 1:57 PM | Updated on Dec 4 2025 1:57 PM

Ashes 2nd Test: Mitchell Starc becomes leading left arm pace wicket taker in Test cricket

ఆసీస్‌ స్పీడ్‌ గన్‌ మిచెల్‌ స్టార్క్‌ (Mitchell Starc) చరిత్ర సృష్టించాడు. టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన లెఫ్ట్‌ ఆర్మ్‌ పేసర్‌గా పాకిస్తాన్‌ దిగ్గజం వసీం అక్రమ్‌ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. యాషెస్‌ సిరీస్‌ రెండో టెస్ట్‌ తొలి రోజు ఇది జరిగింది. హ్యారీ బ్రూక్‌ వికెట్‌ తీయడంతో స్టార్క్‌ ఖాతాలో ఈ రికార్డు వచ్చి చేరింది. వసీం అక్రమ్‌ 104 టెస్ట్‌ల్లో 414 వికెట్లు తీయగా.. స్టార్క్‌ 102వ టెస్ట్‌లోనే ఈ ఘనత సాధించాడు.

టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన లెఫ్ట్‌ ఆర్మ్‌ పేసర్లు (టాప్‌-5)
స్టార్క్‌-415*
వసీం అక్రమ్‌-414
చమింద వాస్‌-355
బౌల్ట్‌-317
జహీర్‌ ఖాన్‌-311

మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే.. బ్రిస్బేన్‌లోని గబ్బా వేదికగా ఇవాళే మొదలైన మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. వారి ఈ సంతోషాన్ని స్టార్క్‌ ఎంతో సేపు మిగిల్చలేదు. ఓపెనర్‌ బెన్‌ డకెట్‌, అదే స్కోర్‌ వద్ద (5) వన్‌ డౌన్‌ బ్యాటర్‌ ఓలీ పోప్‌ను డకౌట్‌ చేశాడు. అనంతరం కొద్ది గ్యాప్‌ ఇచ్చి హ్యారీ బ్రూక్‌ను (31) పెవిలియన్‌కు పంపాడు.

42 ఓవర్ల తర్వాత ఇంగ్లండ్‌ స్కోర్‌ 182/4గా ఉంది. డకెట్‌, పోప్‌, క్రాలే, బ్రూక్‌ ఔట్‌ కాగా.. జో రూట్‌ (65), కెప్టెన్‌ బెన్‌ స్టోక్స్‌ (4) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. స్టార్క్‌ 3 వికెట్లు తీయగా.. మైఖేల్‌ నెసర్‌ ఓ వికెట్‌ దక్కించుకున్నాడు.

స్టార్క్‌ నిప్పులు చెరగడంతో 5 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయిన ఇంగ్లండ్‌ ఆతర్వాత కుదురుకుంది. రూట్‌, క్రాలే అద్బుతమైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి మూడో వికెట్‌కు 117 పరుగులు జోడించారు. క్రాలే 76 పరుగుల వద్ద ఉండగా నెసర్‌ అద్బుతమైన బంతితో క్రాలే వికెట్‌ తీశాడు. అనంతరం రూట్‌తో జత కలిసిన బ్రూక్‌ కాసేపు పోరాడాడు. నాలుగో వికెట్‌కు వీరిద్దరు 54 పరుగులు జోడించారు.

ఈ దశలో మరోసారి బంతినందుకున్న స్టార్క్‌ బ్రూక్‌ను బోల్తా కొట్టించి, ఇంగ్లండ్‌ను మరోసారి కష్టాల్లోకి నెట్టేశాడు. రూట్‌, స్టోక్స్‌ ఇంగ్లండ్‌ను గౌరవప్రదమైన స్కోర్‌ దిశగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాగా, 5 మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌లోని తొలి మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే.   
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దిగ్గజ నిర్మాత ఏవీఎం శరవణన్‌ మృతి.. ప్రముఖుల నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 2

చలికాలం స్వింగ్‌లో పూజా హెగ్డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 3

'అఖండ 2 తాండవం' హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ (ఫొటోలు)
photo 4

పిక్నిక్‌ వెళ్లిన ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌ టీమ్‌! (ఫోటోలు)
photo 5

ద్వారకాతిరుమల అనివేటి మండపంలో శిల్పకళా వైభవం (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Serious Reaction On Minister Sandhya Rani PA Satish Anarchies 1
Video_icon

మంత్రి సంధ్య రాణి PA వేధింపులు.. వైఎస్ జగన్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
YS Jagan Satires On Chandrababu Super Six 2
Video_icon

ఇచ్చిన హామీలు మోసం.. రైతుల పరిస్థితి దయనీయం..
YS Jagan About Chandrababu Negligence On Government Schools 3
Video_icon

ఇంత మందిని బలి చేశావ్.. ఈ పాపం నీదే..
Anand Deverakonda And Vaishnavi Chaitanyas new film Titled Epic 4
Video_icon

బేబీ కాంబో ఎపిక్
YS Jagan Comments On Medical Colleges Privatization 5
Video_icon

YS Jagan: ఈ నెల 16వ తేదీన గవర్నర్ ను కలుస్తా.. చంద్రబాబు సంగతి తెలుస్తా..
Advertisement
 