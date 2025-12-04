లాథమ్‌, రచిన్‌ భారీ శతకాలు.. పట్టు బిగించిన న్యూజిలాండ్‌

క్రైస్ట్చర్చ్ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ పట్టు బిగించింది. టామ్ లాథమ్ (145), రచిన్ రవీంద్ర (176) భారీ శతకాలతో కదంతొక్కడంతో మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 481 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది. రెండో ఇన్నింగ్స్లో ఆ జట్టు స్కోర్ 417/4గా ఉంది. విల్ యంగ్ (21), బ్రేస్వెల్ (6) క్రీజ్లో ఉన్నారు. విండీస్ బౌలర్లలో రోచ్, షీల్డ్స్కు తలో 2 వికెట్లు దక్కాయి.
అంతకుముందు వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 167 పరుగులకే ఆలౌటైంది. చంద్రపాల్ (52), హోప్ (56) మాత్రమే అర్ద సెంచరీలతో రాణించారు. జేకబ్ డఫీ 5 వికెట్లు తీసి విండీస్ను దెబ్బేశాడు. హెన్రీ 3, ఫౌల్క్స్ 2 వికెట్లు తీశారు.
దీనికి ముందు న్యూజిలాండ్ కూడా తొలి ఇన్నింగ్స్లో తక్కువ స్కోర్కే (231) ఆలౌటైంది. కేన్ విలియమ్సన్ (52), బ్రేస్వెల్ (47) ఓ మోస్తరు స్కోర్లు చేయడంతో న్యూజిలాండ్ ఈ మాత్రం స్కోరైనా చేయగలిగింది. విండీస్ బౌలర్లు తలో చేయి వేసి న్యూజిలాండ్ను తక్కువ స్కోర్కే పరిమితం చేశారు.