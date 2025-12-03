 కివీస్‌పై విండీస్‌ ఆధిపత్యం | West Indies Restricted New Zealand To just 231 runs in 1st test | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కివీస్‌పై విండీస్‌ ఆధిపత్యం

Dec 3 2025 7:35 AM | Updated on Dec 3 2025 7:35 AM

West Indies Restricted New Zealand To just 231 runs in 1st test

క్రైస్‌చర్చ్‌ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో విండీస్‌ బౌలర్లు చెలరేగిపోయారు. తలో చేయి వేసి కివీస్‌ను స్వల్ప స్కోర్‌కే పరిమితం చేశారు. కీమర్‌ రోచ్‌, సీల్స్‌, షీల్డ్స్‌, గ్రీవ్స్‌ తలో 2.. లేన్‌, ఛేజ్‌ చెరో వికెట్‌ తీసి కివీస్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ను 231 పరుగులకే కుప్పకూల్చారు.

కివీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కేన్‌ విలియమ్సన్‌ (52) మినహా ఎవరూ చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శనలు చేయలేదు. బ్రేస్‌వెల్‌ (47), బ్లండల్‌ (29), లాథమ్‌ (24), నాథన్‌ స్మిత్‌ (23), యంగ్‌ (14) రెండంకెల​ స్కోర్లు చేయగలిగారు. కాన్వే (0), రచిన్‌ (3), ఫౌల్క్స్‌ (4), హెన్రీ (8) సింగిల్‌ డిజిట్‌ స్కోర్లకే పరిమితమయ్యారు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో కివీస్‌పై విండీస్‌ స్పష్టమై ఆధిపత్యం చలాయించింది.

అనంతరం బరిలోకి దిగిన విండీస్‌ బ్యాటింగ్‌లోనూ పర్వాలేదనిపిస్తుంది. 44 ఓవర్ల తర్వాత ఆ జట్టు 3 వికెట్ల నష్టానికి 105 పరుగులు చేసింది. షాయ్‌ హోప్‌ (56) అర్ద సెంచరీతో రాణించగా.. తేజ్‌నరైన్‌ చంద్రపాల్‌ 38, కెప్టెన్‌ ఛేజ్‌ 0 పరుగుల వద్ద క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. 

న్యూజిలాండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ స్కోర్‌కు విండీస్‌ ఇంకా 126 పరుగులు వెనుకపడి ఉంది. ప్రస్తుతం రెండో రోజు రెండో సెషన్‌ ఆట కొనసాగుతుంది. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌ ఇది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా' మూవీ థాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 2

సుడిగాలి సుధీర్ ‘గోట్(GOAT)’ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ గెలిచి నెల రోజులు.. భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్ భావోద్వేగం (ఫోటోలు)
photo 4

మాల్దీవుస్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న టాలీవుడ్ సినీతారలు (ఫోటోలు)
photo 5

ఉప్పల్‌లో హార్దిక్ హంగామా.. పోటెత్తిన అభిమానులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Chandrababu Government PPP Policy In Medical Colleges Privatization 1
Video_icon

బాబు బేరసారాలు.. రూ. వంద కోట్లు దోచిపెట్టే కుట్ర!
Amaravati 2nd Phase Land Pooling Assigned To CRDA 2
Video_icon

రాజధాని కోసం మరో 20 వేల ఎకరాలు.. రెండో విడత భూ సమీకరణ
Ward Member Candidate Aava Shekhar Suicide At Ranga Reddy District 3
Video_icon

కంసాన్ పల్లిలో ఉద్రిక్తత.. రైలు పట్టాలపై వార్డు మెంబర్..!
Tipper Hits Lorry In Malakpet Hyderabad 4
Video_icon

మలక్ పేట్ లో టిప్పర్ బీభత్సం..
Special Debate On Big Shock To CM Chandrababu Naidu 5
Video_icon

బాబు బ్లండర్ మిస్టేక్.. కేసులు క్లోజ్ చేసుకున్నా మళ్లీ జైలుకే!
Advertisement
 