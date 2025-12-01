 టిమ్‌ డేవిడ్‌ విలయతాండవం | Tim David sensational 98 leads Bulls to Abu Dhabi T10 League title | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టిమ్‌ డేవిడ్‌ విలయతాండవం

Dec 1 2025 7:12 AM | Updated on Dec 1 2025 7:18 AM

Tim David sensational 98 leads Bulls to Abu Dhabi T10 League title

అబుదాబీ టీ10 లీగ్‌ (Abu Dhabi T10 League) 2025 ఎడిషన్‌లో యూఏఈ బుల్స్‌ (UAE Bulls) విజేతగా ఆవిర్భవించింది. నిన్న (నవంబర్‌ 30) జరిగిన ఫైనల్లో ఆస్పిన్‌ స్టాల్లియన్స్‌పై 80 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన యూఏఈ బుల్స్‌ నిర్ణీత 10 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టానికి 150 పరుగుల ఊహకందని స్కోర్‌ చేసింది.

బుల్స్‌కు ఆడుతున్న ఆస్ట్రేలియా విధ్వంసకర వీరుడు టిమ్‌ డేవిడ్‌ (Tim David) కేవలం 30 బంతుల్లో 12 సిక్సర్లు, 3 బౌండరీల సాయంతో అజేయమైన 98 పరుగులు చేసి విశ్వరూపం ప్రదర్శించాడు. 

మిగతా ఆటగాళ్లలో రోవ్‌మన్‌ పావెల్‌ 20 బంతుల్లో 24 (నాటౌట్‌), ఫిల్‌ సాల్ట్‌ 8 బంతుల్లో 18 పరుగులు చేశారు. జేమ్స్‌ విన్స్‌ డకౌటయ్యాడు.

అనంతరం భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన స్టాల్లియన్స్‌ ఏ దశలోనూ గెలుపు దిశగా సాగలేదు. ఓపెనర్ కమ్‌ కెప్టెన్‌ రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్‌ (15 బంతుల్లో 18) సహా అంతా నిదానంగా ఆడారు. 

ఆండీ ఫ్లెచర్‌ 2 (రిటైర్డ్‌ హర్ట్‌), షెర్ఫాన్‌ రూథర్‌ఫోర్డ్‌ డకౌట్‌, డు ప్లూయ్‌ 16, కట్టింగ్‌ 11, కరీమ్‌ జనత్‌ 15, సామ్‌ బిల్లింగ్స్‌ 3 పరుగులు మాత్రమే చేశారు. సిక్సర్ల సునామీ సృష్టించి యూఏఈని ఒంటిచేత్తో గెలిపించిన టిమ్‌ డేవిడ్‌కు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు లభించింది. 9 సీజన్ల లీగ్‌ చరిత్రలో యూఏఈ బుల్స్‌కు ఇదే మొదటి టైటిల్‌. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ నివేదా థామస్ బ్రదర్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

తెలుగు స్టార్ హీరోలంతా కలిసి పార్టీ చేసుకుంటే? (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీతో కరీబియన్ ట్రిప్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న లయ (ఫొటోలు)
photo 4

మేకప్ లేకుండా ఉదయాన్నే ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖలో సినీ నటి సంయుక్త మీనన్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Winter Session Of Parliament To Begin Today 1
Video_icon

నేటి నుంచి పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు
Nellore Rural DSP Srinivas Shocking Facts About Penchalaiah Case 2
Video_icon

పెంచలయ్య హత్యపై నెల్లూరు డీఎస్పీ శ్రీనివాస్
Cyclone Ditwah Heavy Rains Alert In Andhra Pradesh 3
Video_icon

ఏపీకి రెడ్ అలర్ట్ దూసుకొస్తున్న దిత్వా
Minister Gummadi Sandhya Rani PA Satish Victim Sensational Comments 4
Video_icon

నా ఫోన్ లాక్కొని రోజంతా.. విచారణ పేరుతో వేధిస్తున్నారు
Thieves Attack On Mother And Son In Dhulipalla 5
Video_icon

ఇంట్లోకి చొరబడి తల్లి, కుమారుడిపై హత్యాయత్నం
Advertisement
 