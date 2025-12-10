 తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి శ్రియ (ఫొటోలు) | Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos | Sakshi
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి శ్రియ (ఫొటోలు)

Dec 10 2025 3:45 PM | Updated on Dec 10 2025 4:02 PM

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos1
1/12

తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని హీరోయిన్ శ్రియ కుటుంబంతో కలిసి దర్శనం చేసుకుంది.

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos2
2/12

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos3
3/12

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos4
4/12

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos5
5/12

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos6
6/12

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos7
7/12

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos8
8/12

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos9
9/12

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos10
10/12

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos11
11/12

Actress Shriya Saran Visits Tirumala With Family Photos12
12/12

# Tag
Actress Shriya Saran visits tirumala family Photos
