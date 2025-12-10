 ‘అన్నగారు వస్తారు’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery | Sakshi
‘అన్నగారు వస్తారు’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Dec 10 2025 8:29 AM | Updated on Dec 10 2025 8:29 AM

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery1
1/23

కార్తీ హీరోగా, కృతీశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటించిన చిత్రం ‘అన్నగారు వస్తారు’. నలన్‌ కుమారస్వామి దర్శకత్వంలో స్టూడియో గ్రీన్‌ బ్యానర్‌పై కేఈ జ్ఞానవేల్‌ రాజా నిర్మించిన ఈ సినిమా మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్‌ ద్వారా ఈ నెల 12న తెలుగులో విడుదలవుతోంది.

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery2
2/23

ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో ‘అన్నగారు వస్తారు’ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ నిర్వహించారు.

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery3
3/23

డైరెక్టర్స్‌ బాబీ(కేఎస్‌ రవీంద్ర), వెంకీ కుడుముల, శివ నిర్వాణ, దేవ కట్టా, వివేక్‌ ఆత్రేయ, రాహుల్‌ రవీంద్రన్, శైలేష్‌ కొలను, దర్శక–నిర్మాత మధుర శ్రీధర్‌ రెడ్డి అతిథులుగా హాజరై, ‘అన్నగారు వస్తారు’ ఘన విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery4
4/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery5
5/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery6
6/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery7
7/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery8
8/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery9
9/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery10
10/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery11
11/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery12
12/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery13
13/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery14
14/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery15
15/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery16
16/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery17
17/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery18
18/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery19
19/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery20
20/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery21
21/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery22
22/23

Karthi Annagaru Vostaru Pre Release Event Photo Gallery23
23/23

# Tag
Karthi (actor) Annagaru Vostaru Movie pre release event Krithi Shetty Sathyaraj Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
