 Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీనటుడు విక్రమ్ ప్రభు (ఫోటోలు)
Tirumala : తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీనటుడు విక్రమ్ ప్రభు (ఫోటోలు)

Dec 9 2025 3:55 PM | Updated on Dec 9 2025 4:05 PM

tirumala Vikram Prabhu lakshmi visited Tirupati Temple Photos
