 బుమ్రా బౌలింగ్‌లో మా వాడు 6 సిక్స్‌లు కొడతాడు: పాక్‌ ప్లేయర్‌ | Tanvir Ahmed makes audacious prediction about Pakistan batter in Asia Cup 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బుమ్రా బౌలింగ్‌లో మా వాడు 6 సిక్స్‌లు కొడతాడు: పాక్‌ ప్లేయర్‌

Sep 12 2025 3:33 PM | Updated on Sep 12 2025 3:57 PM

Tanvir Ahmed makes audacious prediction about Pakistan batter in Asia Cup 2025

ఆసియాక‌ప్‌-2025లో భార‌త్‌-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌కు స‌మ‌యం అస‌న్న‌మ‌వుతోంది. సెప్టెంబ‌ర్ 14న దుబాయ్ వేదిక‌గా చిరకాల ప్ర‌త్య‌ర్ధులు అమీతుమీ తెల్చుకోనున్నారు. ఈ హైవోల్టేజ్ మ్యాచ్ కోసం ఇరు జట్లు త‌మ ఆస్త్ర‌శాస్త్రాల‌ను సిద్దం చేసుకున్నాయి. భార‌త్ ఇప్ప‌టికే త‌మ తొలి మ్యాచ్‌లో యూఏఈను చిత్తు చేయ‌గా.. పాక్ జ‌ట్టు వారి మొద‌టి మ్యాచ్‌లో శుక్ర‌వారం ఒమ‌న్‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

పాకిస్తాన్ కూడా వారి తొలి మ్యాచ్‌లో సునాయ‌సంగా విజ‌యం సాధించే అవ‌కాశ‌ముంది. కానీ అస‌లు సిస‌లైన సవాల్ ఆదివారం ఎదురుకానుంది. ఆసియాక‌ప్‌లో పాక్‌పై టీమిండియాకు మంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. మ‌రోసారి దాయాదిపై త‌మ జోరును కొన‌సాగించాలని సూర్య‌కుమార్ సేన ఉవ్విళ్లూరుతోంది.

ప్ర‌త్య‌ర్ధి పాక్ సైతం ఎలాగైనా టీమిండియాను ఓడించాల‌ని ప‌ట్టుద‌లతో ఉంది. ఈ బ్లాక్ బ్లాస్ట‌ర్ మ్యాచ్ కోసం ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో పాకిస్తాన్ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ తన్వీర్ అహ్మద్ సంచ‌ల‌న కామెంట్స్ చేశాడు. టీమిండియా సూప‌ర్ స్టార్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా బౌలింగ్‌లో పాక్ య‌వ ఓపెన‌ర్ సైమ్ అయూబ్ వ‌రుస‌గా ఆరు సిక్స్‌లు కొడ‌తాడ‌ని త‌న్వీర్ బిల్డ‌ప్ ఇచ్చాడు. 

తాజాగా ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో త‌న్వీర్ ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. దీంతో భార‌త అభిమానులు త‌న్వీర్‌కు కౌంట‌రిస్తున్నారు. బుమ్రా బౌలింగ్‌లో అయూబ్ క‌నీసం ఫోర్ అయినా కొడ‌తాడా? అని ఫ్యాన్స్ సెటైర్‌లు వేస్తున్నారు. కాగా ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో బుమ్రా నెంబ‌ర్ వ‌న్ బౌల‌ర్‌గా కొన‌సాగుతున్నాడు. 

స్మిత్‌, రూట్‌, స్టోక్స్ వంటి వ‌ర‌ల్డ్ క్లాస్ బ్యాట‌ర్లు సైతం బుమ్రా బౌలింగ్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు ఇబ్బంది ప‌డ్డారు. అటువంటిది ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్స్‌లు అంటే అది క‌ల‌లో కూడా జ‌ర‌గ‌దు. అయితే పాక్ జ‌ట్టులో అయూబ్ గ‌త కొంత‌కాలంగా నిల‌క‌డ‌గా రాణిస్తున్నాడు. 41 టీ20ల్లో 816 ప‌రుగులు చేశాడు. ఆఫ్ బ్రేక్ బౌలింగ్ కూడా అయూబ్ చేయ‌గ‌ల‌డు.
చదవండి: మా జట్టుకు మాత్రం.. గిల్‌ ఇలా ఆడడు: గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ కోచ్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ నటి సుధ, అనిరుధ్, సప్తగిరి (ఫొటోలు)
photo 2

మతిపోగొడుతున్న అనుపమ అందం (ఫొటోలు)
photo 3

వైభవంగా పోలేరమ్మ నగరోత్సవం..కిక్కిరిసిన వెంకటగిరి (ఫొటోలు)
photo 4

7వ ఆల్‌ ఇండియా ప్రిజన్‌ డ్యూటీ మీట్‌ ముగింపు వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో పలుచోట్ల వర్షం (ఫోటోలు)

Video

View all
Prabhas Guest Role In Mirai Movie 1
Video_icon

మిరాయ్ పై అంచనాలు పెంచేసిన ప్రభాస్..!
YSRCP Vangaveeti Narendra Fire On Pawan Kalyan 2
Video_icon

ప్రశ్నిస్తే దాడి చేయమని ఏ రాజ్యాంగంలో ఉంది పవన్‌
Ambati Rambabu Comments On Chandrababu Government 3
Video_icon

ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేస్తే సహించలేకపోతున్నారు: అంబటి రాంబాబు
Pothina Mahesh Shocking Facts On Pawan Kalyan OG Pre Release Event 4
Video_icon

కొట్టేసిన దేవుడి భూముల్లో OG ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఏంటి?
Indian Woman Died In Nepal Gen Z Protests 5
Video_icon

నేపాల్ నిరసనల్లో భారతీయ మహిళ మృతి
Advertisement
 