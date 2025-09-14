 వరుసగా 5 సిక్సర్లు.. విధ్వంసకర శతరం.. చరిత్ర సృష్టించిన ఆసీస్‌ బ్యాటర్‌ | T20 Blast 2025: Chris Lynn makes history with first Finals Day hundred | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వరుసగా 5 సిక్సర్లు.. విధ్వంసకర శతరం.. చరిత్ర సృష్టించిన ఆసీస్‌ బ్యాటర్‌

Sep 14 2025 8:36 AM | Updated on Sep 14 2025 8:42 AM

T20 Blast 2025: Chris Lynn makes history with first Finals Day hundred

టీ20 బ్లాస్ట్‌ 2025లో హ్యాంప్‌షైర్‌ ఆటగాడు (ఆసీస్‌) క్రిస్‌ లిన్‌ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ టోర్నీ ఫైనల్స్‌ డే (టీ20 బ్లాస్ట్‌లో సెమీస్‌, ఫైనల్స్‌ ఒకే రోజు జరుగుతాయి) చరిత్రలో శతకం బాదిన తొలి ఆటగాడిగా రికార్డు నెలకొల్పాడు. నిన్న (సెప్టెంబర్‌ 13) నాటింగ్హమ్‌షైర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ ఘనత సాధించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో 50 బంతుల్లో శతకం పూర్తి చేసిన లిన్‌.. మొత్తంగా 51 బంతులు ఎదుర్కొని 5 ఫోర్లు, 11 సిక్సర్ల సాయంతో అజేయమైన 108 పరుగులు చేశాడు. తద్వారా తన జట్టును ఒంటిచేత్తో ఫైనల్స్‌కు చేర్చాడు. 159 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో లిన్‌ ఒక్కడే 90 శాతం పరుగులు చేశాడు. సెంచరీ పూర్తి చేసే క్రమంలో ఓ ఓవర్‌లో (లాయిడ్‌ పోప్‌) వరుసగా ఐదు సిక్సర్లు బాదాడు.

లిన్‌ రికార్డు శతకంతో హ్యాంప్‌షైర్‌ను ఫైనల్స్‌కు చేర్చినా.. ఆ జట్టు తుది మెట్టుపై బోల్తా పడింది. తొలి సెమీఫైనల్‌ (ఇది కూడా నిన్ననే జరిగింది) విజేత సోమర్‌సెట్‌తో జరిగిన ఫైనల్లో హ్యాంప్‌షైర్‌ ఓటమిపాలైంది. సెమీస్‌లో విధ్వంసకర శతకంతో చెలరేగిన లిన్‌ ఫైనల్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. 7 బంతుల్లో సిక్స్‌, ఫోర్‌ సాయంతో 12 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఔటయ్యాడు.

ఫైనల్లో లిన్‌ విఫలమైనా హ్యాంప్‌షైర్‌ భారీ స్కోరే (194/6)​ చేసింది. అయితే దాన్ని కాపాడుకోవడంలో విఫలమైంది. విల్‌ స్మీడ్‌ (58 బంతుల్లో 94; 14 ఫోర్లు, 14 ఫోర్లు, సిక్స్‌) విధ్వంసం సృష్టించి సోమర్‌సెట్‌ను ఛాంపియన్‌గా నిలిపాడు. సోమర్‌సెట్‌కు ఇది మూడో టీ20 బ్లాస్ట్‌ టైటిల్‌. ఫైనల్లో స్మీడ్ చేసిన పరుగులు (94) టోర్నీ ఫైనల్స్‌ ఛేదనల చరిత్రలో అత్యధికం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'కోర్ట్' బ్యూటీ.. దుబాయిలో ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ (ఫొటోలు)
photo 2

నాలుగు గంటల గిరి ప్రదక్షిణ.. అరుణాచలంలో యాంకర్‌ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 3

బిగ్‌బాస్‌ ఫేమ్‌ మెరీనా-రోహిత్‌ కూతురి ఫస్ట్‌ ఫోటోషూట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

‘మిరాయ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

వింటేజ్ లుక్స్ లో ఫరియా అబ్దుల్లా నెట్టింట ఫొటోలు వైరల్

Video

View all
TDP MLA Kondru Murali Mohan Negligance On His Constituency 1
Video_icon

విశాఖలో టైమ్ పాస్ చేస్తున్న టీడీపీ MLA
PM Modi Speech at Manipur Public Meeting 2
Video_icon

చురాచాంద్ పూర్ సభలో ప్రధాని మోదీ శాంతి సందేశం
IMD Warning Heavy Rain Alert to Telangana 3
Video_icon

తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
TVK Vijay Thalapathy Tamil Nadu Tour 4
Video_icon

ప్రత్యేక బస్సులో విజయ్ తమిళనాడు రాష్ట్ర పర్యటన
Byreddy Siddharth Reddy Reaction on After Meets MP Mithun Reddy In Rajahmundry Central Jail 5
Video_icon

Byreddy: మీ యాక్షన్ కు మా రియాక్షన్... మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా
Advertisement
 