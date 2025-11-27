 World Chess Championship: సూపర్‌ సిందరోవ్‌ | Sindarov crowned 2025 FIDE World Cup Champion | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

World Chess Championship: సూపర్‌ సిందరోవ్‌

Nov 27 2025 8:46 AM | Updated on Nov 27 2025 8:54 AM

Sindarov crowned 2025 FIDE World Cup Champion
  • ప్రపంచకప్‌ చెస్‌ చాంపియన్‌గా ఉజ్బెకిస్తాన్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ 
  • ఈ టైటిల్‌ సాధించిన పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు

పనాజీ: ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగిన ఉజ్బెకిస్తాన్‌ టీనేజ్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ జవోఖిర్‌ సిందరోవ్‌ తన కెరీర్‌లోనే గొప్ప విజయాన్ని సాధించాడు. బుధవారం ముగిసిన పురుషుల ప్రపంచకప్‌ చెస్‌ టోర్నమెంట్‌లో 19 ఏళ్ల సిందరోవ్‌ చాంపియన్‌గా అవతరించాడు. తద్వారా ప్రపంచకప్‌ టైటిల్‌ నెగ్గిన అతి పిన్న వయసు్కడిగా సిందరోవ్‌ గుర్తింపు పొందాడు. చైనా గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ వె యితో జరిగిన టైబ్రేక్‌లో సిందరోవ్‌ 1.5–0.5తో గెలుపొందాడు. ఇద్దరి మధ్య నిరీ్ణత రెండు క్లాసిక్‌ ఫార్మాట్‌ గేమ్‌లు ‘డ్రా’ కావడంతో... విజేతను నిర్ణయించేందుకు బుధవారం టైబ్రేక్‌ గేమ్‌లు నిర్వహించారు. తెల్ల పావులతో ఆడిన తొలి గేమ్‌ను సిందరోవ్‌ 45 ఎత్తుల్లో ‘డ్రా’గా ముగించాడు.

నల్ల పావులతో ఆడిన రెండో గేమ్‌లో సిందరోవ్‌ 60 ఎత్తుల్లో గెలుపొంది టైటిల్‌ను ఖరారు చేసుకున్నాడు. విజేతగా నిలిచిన సిందరోవ్‌కు 1,20,000 డాలర్లు (రూ. 1 కోటీ 7 లక్షలు), రన్నరప్‌ వె యికి 85,000 డాలర్లు (రూ. 75 లక్షల 83 వేలు), మూడో స్థానం పొందిన ఎసిపెంకో (రష్యా)కు 60,000 డాలర్లు (రూ. 53 లక్షల 52 వేలు) ప్రైజ్‌మనీగా లభించాయి. ఈ ముగ్గురు వచ్చే ఏడాది జరిగే క్యాండిడేట్స్‌ టోర్నీకి కూడా అర్హత సాధించారు. ఫాబియానో కరువానా (అమెరికా), అనీశ్‌ గిరి (నెదర్లాండ్స్‌), మథియాస్‌ బ్లూబామ్‌ (జర్మనీ) ఇప్పటికే క్యాండిడేట్స్‌ టోర్నీకి అర్హత పొందారు. క్యాండిడేట్స్‌ టోర్నీ విజేత ప్రస్తుత ప్రపంచ చాంపియన్‌ దొమ్మరాజు గుకేశ్‌తో ప్రపంచ చాంపియన్‌íÙప్‌ టైటిల్‌ కోసం పోటీపడతాడు.   
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘రాజు వెడ్స్‌ రాంబాయి’ చిత్రం సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

హాంకాంగ్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం (ఫొటోలు)
photo 3

కీర్తి సురేశ్‌ రివాల్వర్ రీటా మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఫ్రెండ్‌ బర్త్‌ డే పార్టీలో మెరిసిన గీతా బస్రా, హర్భజన్ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ జెనీలియా ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Baba Vanga 2026 Predictions That Will Shock You 1
Video_icon

ప్రపంచం అంతం అయ్యేది అప్పుడే.. 2026 బాబా వంగా భవిష్యవాణి
Nagarjuna Yadav Explained Chandrababu Chikiri Scam 2
Video_icon

చంద్రబాబు చికిరి కుంభకోణం 13 సంతకాలు..
India Ranked 9th In Global Climate Risk Index 3
Video_icon

క్లైమేట్ రిస్క్ ఇండెక్స్ లో భారత్ 9వ స్థానం..
Hong Kong Building Fire: Death Toll Rises To 44 4
Video_icon

బుగ్గిపాలైన బతుకులు.. 44 మంది దుర్మరణం
Rahul Gandhi Message To DK Shivakumar 5
Video_icon

DK.. నేను ఫోన్ చేస్తా.. రాహుల్ మెసేజ్
Advertisement
 