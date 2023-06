తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కోసం సచిన్‌ ఏం చేశాడంటే..?

ప్రపంచ పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం (మే 31) సందర్భంగా ముంబైలో జరిగిన ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. కెరీర్‌ ప్రారంభంలో పొగాకు ఉత్పత్తుల ప్రమోషన్స్‌ కోసం భారీ ఆఫర్లు వచ్చాయని, పొగాకు ఉత్పత్తులకు ప్రచారం చేయనని తన తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కోసం వాటిని తిరస్కరించానని సచిన్‌ చెప్పుకొచ్చారు.

Sachin Tendulkar said, "tobacco companies offered me a blank cheque in the past to promote them, but I promised my father that I'll never promote it as he said I'm a role model and people will follow what I do". pic.twitter.com/oi5jqgYroJ

