లోకల్‌ టాలెంట్‌ను వెలికి తీసి సాన పెట్టడమే లక్ష్యంగా పురుడుపోసుకున్న ఇండియన్‌ స్ట్రీట్‌ ప్రీమియర్‌ టీ10 లీగ్‌ (ఐఎస్‌పీఎల్‌) ఇవాళ (మార్చి 6) ప్రారంభమైంది. ఈ లీగ్‌లో మొత్తం ఆరు జట్లు పోటీపడనుండగా.. ఈ జట్లను టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌, కోలీవుడ్‌కు చెందిన ప్రముఖ తారలు కొనుగోలు చేశారు.

Sachin & Raina in the frame in ISPL.

- The iconic duo of 2011 World Cup. pic.twitter.com/bArjQcB0a4

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 6, 2024