 'చ‌పాతీల కంటే బౌల‌ర్ల‌ను ఉత‌కడం మేలు' | Rajasthan Star Vaibhav Sooryavanshi Roti Making Video-Becomes-Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘చ‌పాతీల కంటే బౌల‌ర్ల‌ను ఉత‌కడం మేలు’.. వైభ‌వ్ వ్యాఖ్యలు!

May 12 2026 3:50 PM | Updated on May 12 2026 4:00 PM

Rajasthan Star Vaibhav Sooryavanshi Roti Making Video-Becomes-Viral

Photo Courtesy: IPL 2026

ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో రాజ‌స్తాన్ రాయ‌ల్స్ ఓపెన‌ర్ వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న సంగ‌తి తెలిసిందే. జ‌ట్టు వ‌రుస ఓట‌ములు చ‌విచూస్తున్న‌ప్ప‌టికీ వైభ‌వ్ మాత్రం ప్రతీ మ్యాచ్‌లో ద‌నాధ‌న్ ఆట‌ను ప్ర‌ద‌ర్శిస్తూ ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభంలోనే గ‌ట్టి పునాది వేస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం సూర్య‌వంశీ 11 మ్యాచ్‌ల్లో 440 ప‌రుగుల‌తో ఆరెంజ్ క్యాప్ రేసులో ఆరో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు. 

సీజ‌న్ ఆరంభంలో వ‌రుస విజ‌యాల‌తో టేబుల్ టాప‌ర్‌గా నిలిచిన రాజ‌స్తాన్ క్ర‌మంగా  ఓట‌ములు ఎదుర్కొంది. 11 మ్యాచ్‌ల్లో 6 విజ‌యాలు, 5 ఓట‌ములతో రాజ‌స్తాన్ పాయింట్ల పట్టిక‌లో ఆరో స్థానంలో కొన‌సాగుతోంది. రాజ‌స్తాన్ త‌న త‌ర్వాతి మ్యాచ్ మే 17న ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌తో ఆడ‌నుంది. మ్యాచ్‌కు వారం రోజులు గ్యాప్ రావ‌డంతో రాజ‌స్తాన్ ఆట‌గాళ్లు బ్రేక్ మోడ్‌లోకి వెళ్లిపోయారు. 

ఈ నేప‌థ్యంలోనే రాజ‌స్తాన్ యాజ‌మాన్యం తాజాగా ఆట‌గాళ్ల‌కు సంబంధించి ఫ‌న్నీ వీడియోలను త‌మ ఎక్స్ ఖాతాలో పంచుకుంది. దీనిలో భాగంగా వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ చ‌పాతీలు కాలుస్తున్న వీడియోనూ పంచుకుంది. ఆ వీడియోలో వైభ‌వ్ మాస్ట‌ర్ చెఫ్ అవ‌తారంలో చ‌పాతీలు కాలుస్తూ క‌నిపించాడు.

'నేను చేసే చ‌పాతీల‌తో పోలిస్తే మా అమ్మ చేసే చ‌పాతీలు భిన్నంగా ఉంటాయి. చ‌పాతీలు కాల్చ‌డం కంటే బౌల‌ర్ల‌ను ఉత‌క‌డం మేలు' అని న‌వ్వుతూ పేర్కొన్నాడు. వైభ‌వ్ చ‌పాతీలు కాలుస్తున్న‌ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.

చదవండి: ఆస్ట్రేలియ‌న్ టెన్నిస్ దిగ్గ‌జం క‌న్నుమూత‌!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హనుమాన్ జయంతి... భక్తులతో కిక్కిరిసిన కొండగట్టు (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుపతి గంగమ్మ జాతర...'బైరాగి వేషంలో మొక్క చెల్లించుకున్న భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 3

అనంతపురం జిల్లాలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 4

నారా రోహిత్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

సూర్య 'వీరభద్రుడు' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Udhayanidhi Stalin Intresting Comments about CM Vijay & DMK Stalin 1
Video_icon

నేను విజయ్ ఒకటే కాలేజ్ అసెంబ్లీలో ఉదయనిధి స్టాలిన్ కామెంట్స్
Wonder Well In Moosapet 2
Video_icon

ఆమ్మో ఇదేం బావి అవాక్ అవుతున్న కాలనీ వాసులు
National Highways Authority Prepares New Toll Tax System 3
Video_icon

వాహనదారులకు షాక్ పన్నులపై కొత్త సిస్టమ్
Ambati Rambabu Serious Comments Against Pawan Kalyan 4
Video_icon

సిగ్గులేకుండా.. బానిస బతుకు బతుకుతున్నావ్.. నువ్వు నాకు చెప్పేదేంటి..?
NTA Cancels NEET UG 2026 Examination 5
Video_icon

పేపర్ లీక్.. నీట్ 2026 పరీక్ష రద్దు.
Advertisement
 