 పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌ వర్సెస్‌ వరంగల్‌ తుది జట్లు ఇవే | Palamuru Strikers vs Warangal Warriors Playing 11 and toss updates | Sakshi
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TG20: పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌ వర్సెస్‌ వరంగల్‌ తుది జట్లు ఇవే

Jul 3 2026 7:39 PM | Updated on Jul 3 2026 8:17 PM

Palamuru Strikers vs Warangal Warriors Playing 11 and toss updates

తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌లో భాగంగా ఉప్ప‌ల్ వేదిక‌గా పాలమూరు స్ట్రైకర్స్, వ‌రంగ‌ల్ వారియ‌ర్స్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన పాలమూరు స్ట్రైకర్స్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఇప్ప‌టికే ఇరు జ‌ట్లు ప్లే ఆఫ్స్ రేసు నుంచి నిష్క్ర‌మించాయి. ఈ నామమాత్ర‌పు మ్యాచ్‌లో గెలిచి ప‌రువు నిలబెట్టుకోవాల‌ని వ‌రంగ‌ల్‌, పాల‌మూరు భావిస్తున్నాయి.

తుది జ‌ట్లు
వరంగల్ వారియర్స్: అమన్ రావ్ పేరాల(కెప్టెన్‌), భవేష్ సేథ్(వికెట్ కీప‌ర్‌), రిషికేత్ సిసోడియా, హర్షిత్ చౌదరి, మురుగన్ అభిషేక్, ఆది మణి కిరణ్, కర్రి సాయి ధనుష్, ముదస్సర్ హుస్సేన్, పల్లెపాటి క్రాంతి, సుంకరి ధీరజ్, సల్మాన్ ఖాన్

పాలమూరు
విగ్నేష్ రెడ్డి, ​ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి, రోహిత్‌ రాయుడు, మణికంతేశ్వర్ రెడ్డి, రిషబ్‌, మహ్మద్‌ అఫ్రిది, బుడిది తేజ, షదాబ్‌ అహ్మద్‌, నిపుణ్‌ రెడ్డి, అశ్వద్‌ రాజీవ్‌, నిశాంత్‌ రెడ్డి
 

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