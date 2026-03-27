 PSL 2026: తొలిరోజే అనూహ్య పరిణామం! | Pakistan Super League 1st Match Turns Into Pink Ball Contest Viral
Sakshi News home page

Trending News:

PSL 2026: తొలిరోజే అనూహ్య పరిణామం!

Mar 27 2026 8:50 AM | Updated on Mar 27 2026 8:57 AM

ఆంక్ష‌ల న‌డుమ మొదలైన పాకిస్థాన్ సూప‌ర్‌లీగ్ (పీఎస్ఎల్‌) 2026 సీజ‌న్ తొలిరోజునే అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. లాహోర్ ఖ‌లంద‌ర్స్ ఇన్నింగ్స్ 15వ ఓవ‌ర్ సంద‌ర్భంగా బంతి రంగు మార‌డం ఆశ్చ‌ర్యం క‌లిగించింది. సాధార‌ణంగా ప‌రిమిత ఓవ‌ర్ల క్రికెట్‌లో వైట్‌బాల్‌ను ఉప‌యోగించ‌డం ఆన‌వాయితీ. అయితే అనూహ్యంగా బంతి గులాబీ రంగులోకి మారిపోయింది.  ఇది ఎలా జ‌రిగిందో అర్థం కాక ఇరుజ‌ట్ల ఆట‌గాళ్లు ఆశ్చ‌ర్యానికి లోన‌య్యారు. 

ఓవ‌ర్ ముగిసిన త‌ర్వాత  బంతిని ప‌రిశీలించిన  అంపైర్లు దాని స్థానంలో మ‌రొక బంతిని తీసుకొని మ్యాచ్‌ను కొన‌సాగించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఒక వ్య‌క్తి సామాజిక మాధ్య‌మంలో షేర్ చేసుకోవ‌డంతో ఉన్న‌ప‌ళంగా వైరల్‌గా మారిపోయింది. క్రీడాభిమానులు సోష‌ల్ మీడియాలో ఫ‌న్నీ కామెంట్ల‌తో రెచ్చిపోయారు. 

'బౌల‌ర్లు ప‌దేప‌దే బంతిని రుద్ద‌డం వ‌ల్లే తెల్ల‌బంతి కాస్తా గులాబీ రంగుకు మారిపోయి ఉంటుంది'.. 'ఇది పీఎస్ఎల్ కాదు పైసా షార్టేజ్ లీగ్ అనుకుంటా'.. 'ఇది అంత‌ర్జాతీయ క్రికెటా లేక గ‌ల్లీ క్రికెటా అన్న‌ది అర్థం కావ‌డం లేదు'.. అని కామెంట్లు చేశారు. ప్రేక్ష‌కులు లేకుండానే మొదలైన పీఎస్‌ఎల్‌లో తొలి మ్యాచ్‌ షహీన్‌ అఫ్రిది సారథ్యంలోని లాహోర్ ఖలంద‌ర్స్‌, ల‌బుషేన్ నేతృ త్వంలోని హైద‌రాబాద్ కింగ్స్‌మెన్ మ‌ధ్య మ్యాచ్ జ‌రిగింది. 

ఈ మ్యాచ్‌లో లాహోర్ ఖ‌లంద‌ర్స్ 69 ప‌రుగుల తేడాతో విజ‌యాన్ని అందుకుంది. మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన లాహోర్ ఖ‌లంద‌ర్స్ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 199 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్ ఫ‌ఖ‌ర్ జ‌మాన్ (53) అర్థ‌సెంచ‌రీతో రాణించ‌గా, హ‌సీబుల్లా ఖాన్ (40 నాటౌట్‌) చివ‌ర్లో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.  హైదరాబాద్ కింగ్స్ బౌల‌ర్ల‌లో రిలే మెరిడిత్‌, హ‌స‌న్ ఖాన్‌లు చెరో 2 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు. 

అనంత‌రం బ్యాటింగ్‌కు దిగిన హైద‌రాబాద్ కింగ్స్‌మెన్ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 130 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది. కెప్టెన్ ల‌బుషేన్ (26) టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు. లాహోర్ ఖ‌లంద‌ర్స్ బౌల‌ర్ల‌లో హారిస్ ర‌వూఫ్‌, సికంద‌ర్ ర‌జా, ఉబైద్ షా త‌లా రెండు వికెట్లు తీశారు. నేడు జ‌ర‌గనున్న మ్యాచ్‌లో క్వెటా గ్లాడియేట‌ర్స్‌, క‌రాచీ కింగ్స్ త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి.

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మార్కాపురం బస్సు ప్రమాదం.. హృదయ విదారక దృశ్యాలు
photo 2

అనంతపురంలో దేవరకొండ, రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

భద్రాచలంలో కనుల పండువగా శ్రీసీతారాముల ఎదుర్కోలు ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 4

రష్మిక- విజయ్ పెళ్లికి నెల.. జ్ఞాపకాల్లో విరోష్ జంట.. (ఫోటోలు)
photo 5

కూతురితో టాలీవుడ్ నటి మంచు లక్ష్మీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Grand Preparations For Sri Rama Navami Kalyanam At Bhadradri 1
Video_icon

సీతారాముల కల్యాణానికి ముస్తాబైన భద్రాద్రి
Police Gun Shoot On Accused In Anantapur 2
Video_icon

బాలుడిని హత్య చేసిన సర్వేష్ పై పోలీసుల కాల్పులు
Sabitha Indra Reddy Sensational Comments On Congress Party 3
Video_icon

YS కుటుంబాన్ని కొట్టేందుకు.. నాపై 5 CBI కేసులు పెట్టిన కాంగ్రెస్
Perni Nani Fires On Chandrababu And Pawan Kalyan 4
Video_icon

నీ ప్రభుత్వం కుక్కలు చింపిన విస్తరాకులా.. చంద్రబాబు సిద్ధంగా ఉండు..
Jeevan Reddy Chance To Join BRS Party 5
Video_icon

జీవన్ రెడ్డి మరో షాక్.. BRS పార్టీలోకి జంప్!
Advertisement
 