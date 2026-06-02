 ఒకే ఓవర్లో  6 సిక్స్‌లు | Nepal batter Kushal Bhurtel record books by hitting six sixes in a single over | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒకే ఓవర్లో  6 సిక్స్‌లు

Jun 2 2026 6:00 AM | Updated on Jun 2 2026 6:00 AM

Nepal batter Kushal Bhurtel record books by hitting six sixes in a single over

నేపాల్‌ బ్యాటర్‌ కుశాల్‌ భుర్తేల్‌ సంచలన ప్రదర్శన

అంతర్జాతీయ టి20ల్లో ఈ ఘనత సాధించిన ఆరో బ్యాటర్‌గా గుర్తింపు  

సింగపూర్‌: అంతర్జాతీయ టి20 మ్యాచ్‌లో ‘ఓవర్‌లో 6 సిక్సర్ల’ ఫీట్‌ మరోసారి నమోదైంది. నేపాల్‌ బ్యాటర్‌ కుశాల్‌ భుర్తేల్‌ ఈ అరుదైన జాబితాలో చేరాడు. ఆసియా క్రీడల అర్హత టోర్నీలో భాగంగా ఆదివారం చైనాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కుశాల్‌ ఈ ఘనతను సాధించాడు. చైనా లెఫ్టార్మ్‌ స్పిన్నర్‌ చెన్‌ జూ యూ ఓవర్లో అతను ఆరు సిక్సర్లు బాదాడు. ఈ ఓవర్లో తొలి ఐదు బంతులను కుశాల్‌ వరుసగా 6, 6, 6, 6, 6 కొట్టాడు.

 తర్వాతి బంతిని చెన్‌ ‘వైడ్‌’గా వేశాడు. అయితే ఈ అదనపు బంతిని కూడా కుశాల్‌ సిక్స్‌గా మలచడంతో ఓవర్లో 6 గీ6 పూర్తయింది. మ్యాచ్‌లో కుశాల్‌ 43 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, 16 సిక్సర్లతో 129 పరుగులు సాధించాడు. అతని జోరుకు తోడు కుశాల్‌ మల్లా (47 బంతుల్లో 85 నాటౌట్‌; 8 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు), రోహిత్‌ పౌడేల్‌ (21 బంతుల్లో 69 నాటౌట్‌; 5 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు) కూడా చెలరేగడంతో  నేపాల్‌ 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్లకు 313 పరుగులు చేసింది. అనంతరం 19.2 ఓవర్లలో 92 పరుగులకే కుప్పకూలిన చైనా 221 పరుగుల తేడాతో ఓడింది. 
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి జపాన్ ట్రిప్‌లో రష్మిక.. ఇప్పటికీ దాచేస్తోంది!(ఫొటోలు)
photo 2

సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌.. అవతరణ అదిరేలా (ఫొటోలు)
photo 3

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ రాజసం.. ఫైనల్‌లో దుమ్మురేపిన బెంగళూరు (ఫొటోలు)
photo 5

చైతూ 'మై లేడీ'.. శోభిత 'బంగారం'.. బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Rajat Patidar The Man Behind RCB's Back-to-Back IPL Titles 1
Video_icon

RCB తలరాతను మార్చిన ఒకే ఒక్కడు
Perni Nani Serious Comments on Nara Lokesh & Chandrababu Over Mega DSC Scam 2
Video_icon

పేకాటలో ఫస్ట్ వస్తే టీచర్ ఉద్యోగం, సొల్లు కబుర్లు చెప్పడం కాదు
Vijay Public Meeting at Tiruchirappalli after CM 3
Video_icon

నన్ను గెలవలేవ్ అన్నారు సీఎంగా మీ ముందుకొచ్చా
Serial Actress Pravallika Exclusive Interview 4
Video_icon

నాకు అది ఇష్టం లేదు పెళ్లి, పిల్లలుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రవల్లిక
Injustice To Bengaluru DK Shivakumar Slams IPL Final Shifted To Ahmedabad 5
Video_icon

బెంగళూరులో జరగాల్సింది అహ్మదాబాద్ లో ..బాంబు పేల్చిన DK శివకుమార్
Advertisement
 