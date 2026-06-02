 అతడేమి రోబో కాదు.. బీసీసీఐ తప్పు చేస్తోంది? | Mohammed Siraj Should Be Rested For IND Vs AFG Test, After Gruelling IPL 2026 Schedule With Gujarat Titans | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs AFG: అతడేమి రోబో కాదు.. బీసీసీఐ తప్పు చేస్తోంది?

Jun 2 2026 7:42 AM | Updated on Jun 2 2026 8:45 AM

Mohammed Siraj should be rested for IND vs AFG Test, after gruelling IPL 2026 with Gujarat Titans

మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్‌.. ప్ర‌స్తుతం అత్యంత ఫిట్‌గా ఉన్న భార‌త క్రికెట‌ర్ల‌లో ఒక‌డు. ఎంత అలసిపోయినా అదే వేగంతో, పట్టుదలతో బౌలింగ్ చేయడం అతడి ప్రత్యేకత. అది కొత్త సీజ‌న్‌లోని మొద‌టి బంతి అయినా.. 5 మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్‌లోని చివరి రోజైనా స‌రే సిరాజ్‌లో ఏ మాత్రం అలుపు క‌నిపించ‌దు.

2026లో సిరాజ్ ఇప్ప‌టికే విశ్రాంతి లేకుండా దాదాపు 6 లిస్ట్ ఎ మ్యాచ్‌లు, 18 టీ20 మ్యాచ్‌లు,  2 ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. అంత‌కముందు ఇంగ్లండ్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో కూడా సిరాజ్ మొత్తం 5 మ్యాచ్‌లు ఆడి మ‌రోసారి త‌న ఫిట్‌నెస్‌ను నిరూపించుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాత టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్-2026, ఐపీఎల్‌-2026లో కూడా ఈ హైద‌రాబాదీ భాగ‌మ‌య్యాడు.

సిరాజ్‌కు విశ్రాంతి?
ఈ నేప‌థ్యంలో జూన్ 6 నుంచి అఫ్గానిస్తాన్‌తో ప్రారంభం కానున్న ఏకైక టెస్ట్‌కు సిరాజ్‌కు విశ్రాంతి ఇవ్వాల‌ని క్రికెట్ నిపుణులు బీసీసీఐని సూచిస్తున్నారు. బుమ్రా తరహాలోనే సిరాజ్ వర్క్‌లోడ్‌ను కూడా మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరముందని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ సీజన్‌లో సిరాజ్ ఏకంగా 17 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. సిరాజ్ చివరగా మే 31న ఫైనల్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున బరిలోకి దిగాడు.

ఇప్పుడు కేవలం ఐదు రోజుల వ్యవధిలోనే.. అఫ్గాన్‌తో టెస్ట్‌లో అతడు ఆడాల్సి ఉంది. 4 నెలల పాటు విరామం లేకుండా క్రికెట్ ఆడిన ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్‌ను 5 రోజుల సుదీర్ఘ టెస్ట్ మ్యాచ్  ఆడమనడం ఎంతవరకు సమంజసం? ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు. అతడేమి రోబో కాదు కదా? అని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు.

ఇదే కొనసాగితే అతడు గాయాల బారిన పడే అవకాశముంది. కాబట్టి బీసీసీఐ అతడి విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని మాజీ క్రికెటర్లు సైతం హెచ్చరిస్తున్నారు. అఫ్గానిస్తాన్‌తో జరిగే వన్డే సిరీస్ నుండి సిరాజ్‌కు విశ్రాంతి ఇచ్చినప్పటికీ,  ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్ టూర్‌, శ్రీలంకతో 2 టెస్టులు, న్యూజిలాండ్ పర్యటనలతో మళ్లీ బిజీ కానున్నాడు.

ముఖ్యంగా శ్రీలంక, న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే రెడ్ బాల్ సిరీస్‌లు వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భాగంగా జరగనున్నాయి. ఈ సిరీస్‌ల సమయానికి సిరాజ్ 100% ఫిట్‌నెస్‌తో ఉండటం ముఖ్యం. కాగా అఫ్గాన్‌తో జరిగే టెస్ట్ మ్యాచ్ డబ్ల్యూటీసీ పరిధిలోకి రాదు. 

కాబట్టి ఈ మ్యాచ్ కోసం  ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి లాంటి యువ పేసర్లను వాడుకుంటే సరిపోతుంది. అంతేకాకుండా ముల్లాన్‌పూర్ పిచ్ ఎక్కువగా స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తోంది. జట్టులో కుల్దీప్ యాదవ్‌, వాషింగ్టన్ సుందర్‌, హర్ష్ దూబే వంటి స్పిన్నర్లు ఉన్నారు.
చదవండి: ఒకే ఓవర్లో  6 సిక్స్‌లు
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింగర్ సునీత తనయుడు ఆకాష్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’ (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడలో గ్రాండ్ గా ‘పెద్ది ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

భర్తతో కలిసి జపాన్ ట్రిప్‌లో రష్మిక.. ఇప్పటికీ దాచేస్తోంది!(ఫొటోలు)
photo 4

సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌.. అవతరణ అదిరేలా (ఫొటోలు)
photo 5

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Rajat Patidar The Man Behind RCB's Back-to-Back IPL Titles 1
Video_icon

RCB తలరాతను మార్చిన ఒకే ఒక్కడు
Perni Nani Serious Comments on Nara Lokesh & Chandrababu Over Mega DSC Scam 2
Video_icon

పేకాటలో ఫస్ట్ వస్తే టీచర్ ఉద్యోగం, సొల్లు కబుర్లు చెప్పడం కాదు
Vijay Public Meeting at Tiruchirappalli after CM 3
Video_icon

నన్ను గెలవలేవ్ అన్నారు సీఎంగా మీ ముందుకొచ్చా
Serial Actress Pravallika Exclusive Interview 4
Video_icon

నాకు అది ఇష్టం లేదు పెళ్లి, పిల్లలుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రవల్లిక
Injustice To Bengaluru DK Shivakumar Slams IPL Final Shifted To Ahmedabad 5
Video_icon

బెంగళూరులో జరగాల్సింది అహ్మదాబాద్ లో ..బాంబు పేల్చిన DK శివకుమార్
Advertisement
 