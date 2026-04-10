 ‘ఈ ఇన్నింగ్స్‌ నాన్నకు అంకితం’ | Lucknow Player Mukul Choudary Comments After Match Winning Vs KKR IPL 2026 | Sakshi
Mukul Choudary: ‘ఈ ఇన్నింగ్స్‌ నాన్నకు అంకితం’

Apr 10 2026 7:25 AM | Updated on Apr 10 2026 7:39 AM

Lucknow Player Mukul Choudary Comments After Match Winning Vs KKR IPL 2026

ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో ముకుల్ చౌదరీ రూపంలో న‌యా స్టార్ పుట్టుకొచ్చాడు. గురువారం కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓడిపోయే స్థితిలో ఉన్న ల‌క్నో సూప‌ర్‌జెయింట్స్‌ను ఒంటిచేత్తో గెలిపించిన ముకుల్ చౌద‌రీ రాత్రికి రాత్రే స్టార్ అయిపోయాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం ముకుల్ చౌదరీ మాట్లాడాడు. ఈరోజుతో నాన్న కల నెరవేరిందని.. ఇన్నింగ్స్‌కు ఆయనకు అంకితమిస్తున్నట్లు తెలిపాడు.

‘నేను క్రికెటర్ కావాలన్నది మా నాన్న కల. అయితే నా చిన్నతనంలో మా కుటుంబ పరిస్థితి అంత బాగుండక పోవడంతో క్రికెట్‌ను ఆడలేకపోయాను. అయితే 12-13 ఏళ్ల వయస్సులో తొలిసారి క్రికెట్ ఆడటం మొదలుపెట్టాను. ఆరోజుల్లో క్రికెట్ అకాడమీలు ఎక్కువగా ఉండేవి కావు. అందుకే మాకు దగ్గర్లో ఉన్న సికర్‌లోని ఎస్‌బీఎస్ క్రికెట్ అకాడమీలో జాయిన్‌ అయ్యాను. 

అక్కడే ఒక ఐదు నుంచి ఆరేళ్ల పాటు ఆటలో మెళుకువలు నేర్చుకోవడంతో పాటు క్రికెటర్‌గా ట్రెయిన్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత హయ్యర్ లెవెల్‌కు ఆడాలనే ఉద్దేశంతో జైపూర్‌కు నా మకాం మార్చాను. ఆ తర్వాత టీ20 క్రికెట్ ఉన్నతస్థాయికి చేరుకోవడంతో గుర్గావ్‌లో మూడు నుంచి నాలుగు నెలలల పాటు శిక్షణ తీసుకున్నా. ఆ తర్వాత ఢిల్లీలో ఆడిన చాలా మ్యాచ్‌లు నా కెరీర్‌కు ఉపయోగపడ్డాయి. 

ఇక యూపీతో జరిగిన అండర్-19 మ్యాచ్‌లో నా ప్రదర్శనను చూసి నేను క్రికెటర్ అవుతాననే విషయాన్ని మా నాన్న నమ్మాడు. అది లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్ అయినప్పటికీ మా జట్టులో ఎవరు పెద్దగా ఆడలేదు. నేను మాత్రమే మంచి స్కోర్ సాధించాను. అప్పుడే క్రికెట్‌లో నేను పెద్ద స్థాయికి చేరుతానన్న నమ్మకం మా నాన్నకు కలిగింది. ఇక ఫ్లడ్ లైట్ల కింద నేను ఆడిన రెండో మ్యాచ్ ఇది. 

ఒత్తిడి ఎప్పుడూ ఉంటుంది. కానీ దేవుడు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని నేను ఒత్తిడిలా కాకుండా గోల్డెన్ ఛాన్స్‌లా చూశాను. చివరి వరకు ఆడాలనేదే నా ప్లాన్. నేను క్రీజులో ఉంటే జట్టును గెలిపించగలననే నమ్మకం నాకుంది. ఈరోజు కొట్టిన మొదటి సిక్స్ నాకు ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను కొట్టిన మొదటి సిక్స్ అదే. 

ఆఖరి ఓవర్‌లో ఎలాంటి ఒత్తిడికి గురవ్వలేదు. ఏదో ఒక బంతి నా జోన్‌లోకి వస్తుందని తెలుసు. ఒక్క సిక్స్ కొడితే చాలనుకున్నాను. చిన్నప్పటి నుంచి నేను హిట్టింగ్ చేస్తున్నాను. బంతి నా జోన్‌లో ఉంటే బాదేస్తాను. సిక్సర్లు కొట్టడం నాకు చాలా ఇష్టం. 

ఇవాళ రాత్రి నువ్వు ఒక జ‌వాన్‌లా (దేశానికి సేవ చేసే సైనికుల్లో చాలా మంది రాజస్తాన్‌లోని ఝున్‌ఝు ప్రాంతం నుంచి వ‌చ్చేవారు. ఇది ముకుల్ చౌద‌రీ స్వ‌స్థ‌లం)ఆడావు అని చాలా మంది మెచ్చుకుంటున్నారు. అవును సార్‌.. అది నా ర‌క్తంలోనే ఉంది. నేను ఇక్క‌డ గ్రౌండ్‌లో ఆడుతున్నాను.. వాళ్లు స‌రిహ‌ద్దులో కాప‌లా కాస్తూ దేశానికి సేవ చేస్తున్నారు.’ అని చెప్పుకొచ్చాడు. 

మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే 182 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ల‌క్నో 6 ప్ర‌ధాన వికెట్లు కోల్పోయి ఓట‌మి కోరల్లో చిక్కుకుంది. 32 బంతుల్లో 57 ప‌రుగులు చేయాల్సిన ద‌శ‌లో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన ముకుల్ చౌద‌రీ 27 బంతుల్లోనే 7 సిక్స‌ర్లు, 2 ఫోర్ల‌తో 54 ప‌రుగుల అజేయ ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టును గెలిపించి ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. అంతకముందు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కేకేఆర్ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 181 పరుగులు చేసింది. కేకేఆర్‌కు ఇది హ్యాట్రిక్‌ ఓటమి కాగా, లక్నోకు ఇది రెండో విజయం.

చదవండి: జైస్వాల్‌ బ్యాట్‌ వెనుక ఇంత కథ దాగుందా!

గ్రాండ్‌గా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ లగ్న పత్రిక వేడుక (ఫొటోలు)
సెలబ్రిటీలతో ఐకాన్ స్టార్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ (ఫొటోలు)
గుర్తుకొస్తున్నాయి.. మహానేత పాదయాత్రకు 23 ఏళ్లు (చిత్రాలు)
ఈ సినిమా ఎంతో స్పెషల్‌ అంటున్న కృతీ శెట్టి (ఫోటోలు)

TDP Diversion Politics On YS Jagan Mavigun 1
టీడీపీ డైవర్షన్ కుట్రలు.. MAVIGUNను అడ్డుకోవడం కోసం టీడీపీ నీచపు రాజకీయం
Varudu Kalyani Strong Counter To YS Sharmila Comments On Mavigun 2
MAVIGUNపై షర్మిళ వ్యాఖ్యలు.. ఇచ్చిపడేసిన వరుదు కళ్యాణి
YSRCP Karumuri Venkat Reddy Reaction On Botsa Satyanarayana Emotional 3
బొత్స కంటతడిపై వెంకట్ రెడ్డి రియాక్షన్
Donald Trump Key Comments On Strait Of Hormuz 4
హ‌ర్మూజ్‌పై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Big Question Debate On CM Chandrababu Follows Jagan Vision 5
జై జగన్.. మావిగన్ కి జై కొట్టిన బాబు
