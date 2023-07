ఇటలీ గోల్‌కీపర్‌ గియాన్లుయిగి డోనరుమ్మాకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. పారిస్‌లోని తన ఇంట్లోకి చొరబడిన దుండగులు 500,000 యూరోల(భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 4కోట్లకు పైగా) విలువైన వస్తువులను ఎత్తుకెళ్లిపోయారు. అయితే అడ్డుపడేందుకు ప్రయత్నించి డోనరుమ్మా, అతని భార్యపై దాడి చేసిన దుండగులు వారిని బంధించి అక్కడి నుంచి పారిపోయారు.

కాగా ఇదంతా తెల్లవారుజామున 3గంటల ప్రాంతంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా దుండగులు డోనరుమ్మా ఇంటి నుంచి పారిపోతున్న సమయంలో పక్కన ఉన్న హోటల్‌ సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డయింది. కాగా డోనరుమ్మా ఇంట్లో పనిచేసే సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. అనంతరం డోనరుమ్మా, అతని భార్యను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇద్దరికి చికిత్స నిర్వహించామని.. అయితే తమ కళ్ల ముందే దొంగతనం జరగడంతో కాస్త షాక్‌లో ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

ఇక ప్రస్తుతం డోనరుమ్మా పారిస్‌ సెయింట్‌ జెర్మన్‌(పీఎస్‌జీ క్లబ్‌)కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. అంతకముందు ఏసీ మిలన్‌ క్లబ్‌కు ఆడిన డోనరుమ్మా 2020లో ఇటలీ యూరో టైటిల్‌ కొట్టడంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. ఇక 2021లో పీఎస్‌జీ క్లబ్‌తో అగ్రిమెంట్‌ కుదుర్చుకున్నాడు. ఇక పీఎస్‌జీ తరపున ఇప్పటివరకు 72 మ్యాచ్‌లాడాడు. పీఎస్‌జీ రెండుసార్లు లీగ్‌-1 ట్రోఫీలు గెలవడంలో కీలకపాత్ర వహించాడు. ఇక ఇటలీ తరపున ఇప్పటివరకు 54 మ్యాచ్‌ల్లో గోల్‌కీపర్‌గా వ్యవహరించాడు.

Understand Gianluigi Donnarumma will travel to Japan with PSG tomorrow, as planned.

Donnarumma and his wife were the victims of a violent burglary, during which they were both tied up.

They managed to take refuge in a hotel located not far from their home around 3:20am. pic.twitter.com/IBwBo8tjUC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023