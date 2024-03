ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడు మిచెల్‌ స్టార్క్‌ కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ క్యాంప్‌లో కొత్త జోష్‌ నింపుతున్నాడు. ఐపీఎల్‌ 2024 ప్రారంభానికి మరి కొద్ది గంటల సమయం మాత్రమే ఉన్న నేపథ్యంలో అన్ని జట్లతో పాటు కేకేఆర్‌ కూడా ప్రాక్టీస​ ముమ్మరం చేసింది. కేకేఆర్‌ విషయానికొస్తే.. స్టార్క్‌ ఆ జట్టుకు తరుపుముక్కగా పరిగణించబడుతున్నాడు. ప్రాక్టీస్‌ సెషన్స్‌లో స్టార్క్‌ పేట్రేగిపోతున్నాడు.

నిప్పులు చెరిగే బంతుల సంధిస్తూ సహచరులను తెగ ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. తాజాగా స్టార్క్‌ సహచర ఆటగాడిని ఎల్బీడబ్ల్యూ చేసే వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరలవుతుంది. ఇందులో స్టార్క్‌ మెరుపు వేగంతో బంతిని సంధిస్తూ కనిపించాడు. సహజంగానే మెరుపు వీరుడిగా పేరున్న స్టార్క్‌ ఇంత భారీ మొత్తం తనపై పెట్టుబడి పెట్టడంతో ఇంకాస్త విజృంభించే అవకాశం ఉంది.

కేకేఆర్‌ యాజమాన్యం స్టార్క్‌పై భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. గంభీర్‌ మెంటార్షిప్‌లో కేకేఆర్‌ కొత్త రక్తంతో ఉరకేలుస్తుంది. ఈసారి ఎలాగైనా మూడో ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ సాధించాలని ఆ జట్టు యాజమాన్యం కంకణం కట్టుకు కూర్చుంది. ఐపీఎల్‌ 2024 వేలంలో కేకేఆర్‌ స్టార్క్‌ను 24.75 కోట్లకు సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిం‍దే.

All about the 𝐊𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 kind of hustle! 🔥 pic.twitter.com/9aJNIpJUtN

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 20, 2024