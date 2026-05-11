 IPL 2026: ఢిల్లీకి చావో రేవో.. టాస్ ఓడిన పంజాబ్‌ | IPL 2026: Punjab Kings Vs Delhi Capitals Match Live Updates-Dharmashala
IPL 2026: ఢిల్లీకి చావో రేవో.. టాస్ ఓడిన పంజాబ్‌

May 11 2026 7:12 PM | Updated on May 11 2026 7:31 PM

IPL 2026: Punjab Kings Vs Delhi Capitals Match Live Updates-Dharmashala

ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో భాగంగా సోమ‌వారం ధ‌ర్మ‌శాల వేదిక‌గా 55వ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. 

టాస్‌ ఓడిన పంజాబ్‌
టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. పంజాబ్ త‌ర‌ఫున బెన్ ద్వార్షుయిస్ ఐపీఎల్‌లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నాడు. మ‌రోవైపు ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ ఐదు మార్పుల‌తో బ‌రిలోకి దిగింది. అభిషేక్ పొరేల్‌, సాహిల్ ప‌రాక్‌, డేవిడ్ మిల్ల‌ర్‌, అకిబ్ నబీ, మాధ‌వ్ తివారి తుది జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చారు.

ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి పంజాబ్ కింగ్స్ టాప్ ప్లేస్ అందుకోవాల‌ని చూస్తోంది. మ‌రోవైపు పంజాబ్‌తో మ్యాచ్ ఢిల్లీకి చావో రేవో లాంటిది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ 11 మ్యాచ్‌ల్లో 8 పాయింట్లతో 8వ స్థానంలో ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిస్తేనే ఢిల్లీకి ప్లేఆఫ్‌ అవకాశాలు మిగిలి ఉంటాయి. ఓడితే మాత్రం ముంబై, లక్నో తర్వాత ఎలిమినేట్‌ అవనున్న మూడో జట్టుగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ నిలవనుంది. 

ఈ సీజ‌న్‌లో తొలి అంచె పోటీలో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌పై పంజాబ్ కింగ్స్ 6 వికెట్లతో విజ‌యాన్ని అందుకుంది. మొద‌ట ఢిల్లీ 264 ప‌రుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. ఆ త‌ర్వాత పంజాబ్ 18.5 ఓవ‌ర్ల‌లోనే 265 ప‌రుగులు చేసి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ముఖాముఖి పోరులో ఇరుజ‌ట్లు 35 సార్లు త‌ల‌డిప‌తే 18 సార్లు పంజాబ్‌, 17 సార్లు ఢిల్లీ నెగ్గింది. 2023 నుంచి చూసుకుంటే ఈ రికార్డు 3-2గా ఉంది. ఇక ధ‌ర్మ‌శాల‌లో ఇరుజ‌ట్లు చెరో 2 విజ‌యాల‌తో స‌మానంగా ఉన్నాయి.

తుది జట్లు:
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: కేఎల్‌ రాహుల్(వికెట్‌ కీపర్‌), అభిషేక్ పోరెల్, సాహిల్ పరాఖ్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, డేవిడ్ మిల్లర్, అక్షర్ పటేల్‌(కెప్టెన్‌), మాధవ్ తివారీ, ముఖేష్ కుమార్, ఔకిబ్ నబీ దార్, మిచెల్ స్టార్క్, లుంగి ఎన్గిడి.

పంజాబ్ కింగ్స్: ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్‌ కీపర్‌), ప్రియాంష్ ఆర్య, కూపర్ కొన్నోలీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్‌), సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, మార్కస్ స్టోయినిస్, శశాంక్ సింగ్, మార్కో జాన్సెన్, బెన్ ద్వార్షుయిస్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్‌లు: పాతుమ్ నిస్సాంక, సమీర్ రిజ్వీ, అశుతోష్ శర్మ, విప్రజ్ నిగమ్, త్రిపురాన విజయ్

పంజాబ్ కింగ్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్స్: హర్‌ప్రీత్ బ్రార్, యష్ ఠాకూర్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, విష్ణు వినోద్, ప్రవీణ్ దూబే

