IPL 2023: KKR Vs RCB Match Live Updates

వరుస బంతుల్లో రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన కేకేఆర్‌

ఆర్‌సీబీతో మ్యాచ్‌లో కేకేఆర్‌ వరుస బంతుల్లో రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. డేవిడ్‌ విల్లే ఇన్నింగ్స్‌ నాలుగో ఓవర్లో వరుస బంతుల్లో వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌(3), మణిదీప్‌(0) పెవిలియన్‌ చేర్చాడు. ప్రస్తుతం కేకేఆర్‌ 4 ఓవర్లలో రెండు వికెట్ల నష్టానికి 26 పరుగులు చేసింది.

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఏంచుకున్న ఆర్‌సీబీ

ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 9వ మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు, కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ఈడెన్స్ గార్డెన్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో కేకేఆర్ విజ‌యంపై క‌న్నేసింది. టాస్‌ గెలిచిన ఆర్‌సీబీ ఫీల్డింగ్‌ ఏంచుకుంది.

