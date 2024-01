South Africa vs India, 2nd Test - Shubman Gill: టీమిండియా యువ ఓపెనర్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్ తన కెరీర్‌లో మరో కీలక మైలురాయి చేరుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ టెస్టుల్లో వెయ్యి పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న బ్యాటర్ల జాబితాలో స్థానం సంపాదించాడు. సౌతాఫ్రికాతో రెండో టెస్టు సందర్భంగా ఆరు పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద గిల్‌ ఈ ఘనత సాధించాడు.

సౌతాఫ్రికా బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపించిన భారత పేసర్లు

కేప్‌టౌన్‌ వేదికగా బుధవారం మొదలైన ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. అయితే, పేసర్లకు స్వర్గధామమైన న్యూల్యాండ్స్‌ పిచ్‌ మీద నిప్పులు చెరిగిన టీమిండియా బౌలర్లు సౌతాఫ్రికాను 55 పరుగులకే ఆలౌట్‌ చేశారు.

మహ్మద్‌ సిరాజ్‌ టెస్టుల్లో తొలిసారిగా ఆరు వికెట్ల ప్రదర్శన నమోదు చేయగా.. జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, ముకేశ్‌ కుమార్‌ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. ఈ క్రమంలో తొలిరోజు ఆటలోనే ఆతిథ్య జట్టును ఆలౌట్‌ చేసిన టీమిండియా బ్యాటింగ్‌కు దిగింది.

ఆదిలోనే జైస్వాల్‌ అవుట్‌

అయితే, ప్రొటిస్‌ పేసర్‌ కగిసో రబడ.. భారత ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ను అద్భుత బంతితో బౌల్డ్‌ చేయడంతో ఆదిలోనే తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. జైస్వాల్‌ డకౌట్‌గా వెనుదిరగగా.. అతడి స్థానంలో వచ్చిన శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ మరో ఓపెనర్‌ రోహిత్‌ శర్మకు జతయ్యాడు.

ఇక గత మ్యాచ్‌లో పేలవ ప్రదర్శన కనబరిచిన హిట్‌మ్యాన్‌ కేప్‌టౌన్‌లో మాత్రం బౌండరీలు బాదుతూ దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు. పది ఓవర్లు ముగిసేసరికి 37 బంతుల్లో 38 పరుగులతో జోరుమీదున్నాడు.

