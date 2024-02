India vs England, 2nd Test At Vizag Day 1 Updates:

పది ఓవర్లకు టీమిండియా స్కోరు: 23/0

యశస్వి, రోహిత్‌ ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. 10 ఓవర్లు ముగిసేసరికి యశస్వి 13, రోహిత్‌ పది పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

ఐదు ఓవర్లకు టీమిండియా స్కోరు: 14/0

యశస్వి 9, రోహిత్‌ ఆరు పరుగులతో ఆడుతున్నారు.

ఖాతా తెరిచిన జైశ్వాల్‌.. 2 ఓవర్లకు భారత్‌ స్కోర్‌: 9/0

తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 2 ఓవర్లు ముగిసే సరికి టీమిండియా వికెట్‌ నష్టపోకుండా 9 పరుగులు చేసింది. క్రీజులో జైశ్వాల్‌(9), రోహిత్‌ శర్మ(0) ఉన్నారు.

విశాఖపట్నం వేదికగా భారత్‌-ఇంగ్లండ్‌ రెండో టెస్టు ప్రారం‍భమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన టీమిండియా తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌తో రజిత్‌ పాటిదార్‌ భారత్‌ తరపున టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌కు స్టార్‌ ఆటగాళ్లు కేఎల్‌ రాహుల్‌, రవీం‍ద్ర జడేజా గాయం కారణంగా దూరంగా కాగా.. పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌కు మేనెజ్‌మెం‍ట్‌ విశ్రాంతి ఇచ్చింది.

ఈ క్రమంలో పాటిదార్‌తో పాటు ముఖేష్‌ ​కుమార్‌, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ ప్లేయింగ్‌ ఎలెవన్‌లోకి వచ్చారు. మరోవైపు ఇంగ్లండ్‌ రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగింది. యువ స్పిన్నర్‌ షోయబ్‌ బషీర్‌ అరంగేట్రం చేయగా.. వెటరన్‌ పేసర్‌ జేమ్స్‌ అండర్సన్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు.

తుది జట్లు:

భారత్: యశస్వి జైస్వాల్, రోహిత్ శర్మ(కెప్టెన్‌), శుభమన్ గిల్, రజత్ పాటిదార్, శ్రేయాస్ అయ్యర్, శ్రీకర్ భరత్(వికెట్‌కీపర్‌), రవిచంద్రన్ అశ్విన్, అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ముఖేష్ కుమార్, కుల్దీప్ యాదవ్

ఇంగ్లండ్: జాక్ క్రాలీ, బెన్ డకెట్, ఒలీ పోప్, జో రూట్, జానీ బెయిర్‌స్టో, బెన్ స్టోక్స్(కెప్టెన్‌), బెన్ ఫోక్స్(వికెట్‌ కీపర్‌), రెహాన్ అహ్మద్, టామ్ హార్లీ, షోయబ్ బషీర్, జేమ్స్ ఆండర్సన్

