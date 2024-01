టీమిండియా యువ ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ ఓ విషయంలో టీమిండియా స్టార్‌ ఆటగాళ్లు రోహిత్‌ శర్మ, రిషబ్‌ పంత్‌లను అధిగమించాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో రెండో టీ20 అనంతరం యశస్వి సాధించిన ఈ ఘనతకు సంబంధించిన విశేషాలు బయటికి వచ్చాయి. టీ20ల్లో 23 ఏళ్లు దాటక ముందే అత్యధిక హాఫ్‌ సెంచరీలు సాధించిన భారత బ్యాటర్‌గా యశస్వి రికార్డు నెలకొల్పాడు.

ఈ క్రమంలో అతను టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ, స్టార్‌ ఆటగాడు రిషబ్‌ పంత్‌, అప్‌ కమింగ్‌ ప్లేయర్‌ తిలక్‌ వర్మల పేరిట సంయుక్తంగా ఉన్న రికార్డును అధిగమించాడు. రోహిత్‌, పంత్‌, తిలక్‌ ముగ్గురూ 23 ఏళ్లు దాటకముందు రెండు హాఫ్‌ సెంచరీలు నమోదు చేయగా.. యశస్వి ఏకంగా నాలుగు హాఫ్‌ సెంచరీలు, ఓ సెంచరీ బాదాడు. 22 ఏళ్ల యశస్వి 16 టీ20ల్లోనే 163.83 స్ట్రయిక్‌రేట్‌తో 498 పరుగులు చేశాడు.

Young and unstoppable!



Yashasvi Jaiswal notches up five fifties in T20Is before turning 23, setting a new record for the most by an Indian player. pic.twitter.com/IFNTeB35iW

