ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ ఆల్‌టైమ్‌ గ్రేట్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ మొహమ్మద్‌ నబీ, అతని పెద్ద కొడుకు హసన్ ఐసాఖిల్‌ (18) ష్పగీజా క్రికెట్ లీగ్ 2025లొ ప్రత్యర్థులుగా తలపడ్డారు. ఈ లీగ్‌లో జరిగిన ఓ మ్యాచ్‌లో తండ్రి నబీ బౌలింగ్‌ను కొడుకు హసన్ ఐసాఖిల్‌ చెడుగుడు ఆడుకున్నాడు. తండ్రి బౌలింగ్‌లో ఎదుర్కొన్న తొలి బంతినే హసన్ ఐసాఖిల్‌ భారీ సిక్సర్‌గా మలిచాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తుంది.

