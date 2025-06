సెంచరీల మోత మోగిస్తున్న విండీస్‌ బ్యాటింగ్‌ సంచలనం

మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా ఇంగ్లండ్‌తో ఇవాళ (జూన్‌ 1) జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో విండీస్‌ వన్‌డౌన్‌ ఆటగాడు కీసీ కార్టీ సూపర్‌ సెంచరీతో మెరిశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన వెస్టిండీస్‌.. కార్టీ 105 బంతుల్లో 13 ఫోర్ల సాయంతో 103 పరుగులు చేయడంతో 47.4 ఓవర్లలో 308 పరుగులకు ఆలౌటైంది. కార్టీతో పాటు ఓపెనర్‌ బ్రాండన్‌ కింగ్‌ (67 బంతుల్లో 59; 10 ఫోర్లు), నాలుగో నంబర్‌ ఆటగాడు షాయ్‌ హోప్‌ (66 బంతుల్లో 78; 4 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) అర్ద సెంచరీలతో రాణించారు.

విండీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో జువెల్‌ ఆండ్రూ 0, షిమ్రోన్‌ హెట్‌మైర్‌ 4, జస్టిన్‌ గ్రీవ్స్‌ 22, మాథ్యూ ఫోర్డ్‌ 1, రోస్టన్‌ ఛేజ్‌ 0, గుడకేశ్‌ మోటీ 18, అల్జరీ జోసఫ్‌ 10 పరుగులకు ఔటయ్యారు. కార్టీ, హోప్‌ క్రీజ్‌లో ఉండగా విండీస్‌ ఇంకా భారీ స్కోర్‌ చేసేలా కనిపించింది. అయితే ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లు ఆదిల్‌ రషీద్‌ (10-0-63-4), సాకిబ్‌ మహమూద్‌ (9.4-0-37-3) చెలరేగడంతో విండీస్‌ 308 పరుగులకే పరిమితమైంది. ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లలో బ్రైడన్‌ కార్స్‌, జేకబ్‌ బేతెల్‌, విల్‌ జాక్స్‌ కూడా తలో వికెట్‌ తీశారు.

కాగా, విండీస్‌ జట్టు మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20ల సిరీస్‌ల కోసం ఇంగ్లండ్‌లో పర్యటిస్తుంది. తొలి వన్డేలో ఇంగ్లండ్‌ 238 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఇంగ్లండ్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 400 పరుగుల రికార్డు స్కోర్‌ చేసింది.

ఇంగ్లండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో బెన్‌ డకెట్‌ (60), జో రూట్‌ (57), హ్యారీ బ్రూక్‌ (58), జేకబ్‌ బేతెల్‌ (82) అర్ద సెంచరీలతో చెలరేగగా.. జేమీ స్మిత్‌ (37), జోస్‌ బట్లర్‌ (37), విల్‌ జాక్స్‌ (39) ఓ మోస్తరు స్కోర్లతో రాణించారు. విండీస్‌ బౌలర్లలో జేడెన్‌ సీల్స్‌ 4, అల్జరీ జోసఫ్‌, జస్టిన్‌ గ్రీవ్స్‌ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.

అనంతరం భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన వెస్టిండీస్‌.. ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లు మూకుమ్మడిగా చెలరేగడంతో 26.2 ఓవర్లలో 162 పరుగులకే ఆలౌటైంది. సాకిబ్‌ మహమూద్‌, జేమీ ఓవర్టన్‌ తలో 3, ఆదిల్‌ రషీద్‌ 2, బ్రైడన్‌ కార్స్‌, జేకబ్‌ బేతెల్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు. విండీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 11వ నంబర్‌ ఆటగాడు జేడెన్‌ సీల్స్‌ (29 నాటౌట్‌) టాప్‌ స్కోరర్‌గా కాగా.. షాయ్‌ హోప్‌ (25), కీసీ కార్టీ (22) 20కి పైగా పరుగులు చేశారు.

గత తొమ్మిది ఇన్నింగ్స్‌ల్లో నాలుగో సెంచరీ

ఇంగ్లండ్‌తో రెండో వన్డేలో సెంచరీతో మెరిసిన కీసీ కార్టీకి గత తొమ్మిది వన్డే ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఇది నాలుగో సెంచరీ కావడం విశేషం. 28 ఏళ్ల కార్తీ గత 10 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 4 సెంచరీలు, 2 అర్ద సెంచరీల సాయంతో 95కు పైగా సగటుతో 864 పరుగులు సాధించాడు. ఓవరాల్‌ కెరీర్‌లో 36 వన్డేలు ఆడిన కార్టీ 5 హాఫ్‌ సెంచరీలు, 4 సెంచరీల సాయంతో 50కి పైగా సగటుతో 1403 పరుగులు చేశాడు.

2nd ODI Vs ENG 103 (105)

1st ODI Vs ENG 22 (26)

3rd ODI Vs IRE 170 (142)

2nd ODI Vs IRE 102 (109)

1st ODI Vs IRE 6 (15)

3rd ODI Vs BAN 95 (88)

2nd ODI Vs BAN 45 (47)

1st ODI Vs BAN 21 (37)

3rd ODI Vs ENG 128 (114)

2nd ODI Vs ENG 71 (77)