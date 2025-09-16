 యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్పలకు ఈడీ నోటీసులు.. | ED Summons Former Cricketers Yuvraj Singh & Robin Uthappa in Betting App Promotion Probe | Sakshi
యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్పలకు ఈడీ నోటీసులు..

Sep 16 2025 1:17 PM | Updated on Sep 16 2025 1:24 PM

బెట్టింగ్ యాప్  ప్రమోషన్ కేసులపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్ (ED) దూకుడు పెంచింది. తాజాగా భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్లు యువ‌రాజ్ సింగ్‌, రాబిన్ ఉతప్ప‌ల‌కు ఈడీ స‌మ‌న్లు జారీ చేసింది. బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ 1xBet సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్‌లకు సంబంధించిన దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ మాజీ క్రికెట‌ర్ల‌ను ఈడీ విచారించ‌నుంది. 

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద వారి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేయ‌నున్నారు. ఈ నెల 22న ఉత‌ప్ప‌, 23న యువ‌రాజ్ సింగ్‌లు ఈడీ విచారణకు హాజరు కానున్నారు. వీరిద్ద‌రితో పాటు బాలీవుడ్ న‌టుడు సోనూ సూద్‌కు కూడా ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ కేసులో భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్లు సురేష్ రైనా, శిఖ‌ర్ దావ‌న్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్ విచారించింది.

