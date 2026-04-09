 బుమ్రాపై వైభవ్‌ సూర్యవంశీ కామెంట్ వైరల్‌ | Didnt feel like much: Vaibhav Sooryavanshi on Smash Sixes In Bumrah Over
బుమ్రాపై వైభవ్‌ సూర్యవంశీ కామెంట్ వైరల్‌

Apr 9 2026 12:32 PM | Updated on Apr 9 2026 1:37 PM

Didnt feel like much: Vaibhav Sooryavanshi on Smash Sixes In Bumrah Over

టీమిండియా ప్రధాన పేసర్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ బౌలర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. తనదైన శైలితో రాణిస్తూ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ బౌలర్లలో ఒకడిగా పేరొందాడు బుమ్రా. అతడు బంతితో రంగంలోకి దిగాడంటే దిగ్గజ బ్యాటర్లు సైతం వణికిపోవాల్సిందే.

అయితే, రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ చిచ్చరపిడుగు, పదిహేనేళ్ల వైభవ్‌ సూర్యవంశీ మాత్రం బుమ్రాను సునాయాసంగా ఎదుర్కొన్నాడు. అతడికి ఏకంగా సిక్సర్‌తో స్వాగతం పలికి ఔరా అనిపించాడు. ఐపీఎల్‌-2026లో భాగంగా ముంబై ఇండియన్స్‌- రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ మంగళవారం తలపడ్డాయి.

తొలి బంతికే సిక్సర్‌ 
ఈ మ్యాచ్‌లో వైభవ్‌- బుమ్రా ఫైట్‌ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. బుమ్రా బౌలింగ్లో తొలి బంతికే సిక్సర్‌ బాదిన వైభవ్‌.. అతడి ఓవర్లో మరో సిక్స్‌ కూడా రాబట్టాడు. ఈ నేపథ్యంలో అతడి బ్యాటింగ్‌ తీరుపై మరోసారి ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ బుమ్రాను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్‌గా మారాయి. ముంబైపై విజయానంతరం రాయల్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో ఓ వీడియో షేర్‌ చేసింది. ఇందులో బుమ్రాను ఎదుర్కొన్న అనుభవం ఎలా ఉందన్న ప్రశ్నకు బదులిస్తూ..

గొప్పగా ఫీలవ్వడానికి ఏమీ లేదు
‘‘ఇందులో నేనేమీ గొప్పగా ఫీలవ్వడానికి ఏమీ లేదు. బౌలర్‌ కంటే కూడా బంతిపైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టేందుకు నేను ఎల్లవేళలా ప్రయత్నిస్తాను. అయితే, బుమ్రా వంటి దిగ్గజ బౌలర్‌ ఎదురుగా ఉండటం వల్ల కాస్త గాబరాగానే అనిపించింది.

అయితే, నా అలవాటుకు తగ్గట్లే బంతిపైనే ఎక్కువ ఫోకస్‌ పెట్టడం వల్ల అనుకున్న ఫలితం రాబట్టగలిగాను’’ అని వైభవ్‌ సూర్యవంశీ తెలిపాడు. కాగా ముంబైతో మ్యాచ్‌లో వైభవ్‌ 14 బంతుల్లో ఒక ఫోర్‌, ఐదు సిక్సర్ల సాయంతో 39 పరుగులు చేశాడు. శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ బౌలింగ్‌లో తిలక్‌ వర్మకు క్యాచ్‌ ఇవ్వడంతో పెవిలియన్‌ చేరాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్తాన్‌ ముంబైపై 27 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది.

చదవండి: ఢిల్లీ కొంపముంచిన మిల్లర్‌.. అక్షర్‌ పటేల్‌ రియాక్షన్‌ ఇదే!

Related News By Category

Related News By Tags

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ (ఫొటోలు)
గుర్తుకొస్తున్నాయి.. మహానేత పాదయాత్రకు 23 ఏళ్లు (చిత్రాలు)
ఈ సినిమా ఎంతో స్పెషల్‌ అంటున్న కృతీ శెట్టి (ఫోటోలు)
తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘కామాఖ్య యోని పీఠం’ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
విజయవాడలో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Chandrababu Govt Withdraws Land Allocation To LULU Mall In Vijayawada 1
లులు విషయంలో దెబ్బకు వెనక్కి తగ్గిన బాబు..
KKR Fans Angry! Shreyas Iyer Sister Responds After Viral Controversy 2
కేకేఆర్ ఫ్యాన్స్ ఫైర్.. స్పందించిన అయ్యర్ సోదరి
LPG & PNG Prices May Drop. 3
మోదీ ప్లాన్ అదిరింది.. భారీగా తగ్గనున్న గ్యాస్ సిలిండర్ ధర..
Devineni Avinash Sensational WARNING to Kesineni Chinni Over False Comments on Jagan 4
నువ్వెంత నీ బతుకెంత..కేశినేని చిన్నికి దేవినేని అవినాష్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Iran-US Ceasefire Under Fire As Lebanon Attacks Escalate 5
ఇరాన్ ఆగ్రహం.. 24 గంటల్లో విరమణకు గండి!
