 డేవిడ్ వార్నర్ విధ్వంసం.. కోహ్లి రికార్డు సమం | David Warner equals Kohlis tally of tons with 65-ball 130 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

BBL 2025-26: డేవిడ్ వార్నర్ విధ్వంసం.. కోహ్లి రికార్డు సమం

Jan 4 2026 1:32 PM | Updated on Jan 4 2026 2:11 PM

David Warner equals Kohlis tally of tons with 65-ball 130

బిగ్ బాష్ లీగ్ 2025-26 సీజన్‌లో సిడ్నీ థండర్ కెప్టెన్‌, ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ ఎట్టకేలకు తన విశ్వరూపం చూపించాడు. ఈ లీగ్‌లో భాగంగా శనివారం సిడ్నీ వేదికగా హోబర్ట్ హరికేన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో వార్నర్ విధ్వంసకర సెంచరీతో చెలరేగాడు. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సిడ్నీ థండర్‌కు మొదటి ఓవర్‌లోనే గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. 

తొలి రెండు బంతుల్లోనే ఇన్ ఫామ్ మాథ్యూ గిల్క్స్, సామ్ కాన్‌స్టాస్ వికెట్లను సిడ్నీ కోల్పోయింది. ఈ సమయంలో వార్నర్ ప్రత్యర్ధి బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. ఓ వైపు క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు పడుతున్నప్పటికి వార్నర్ మాత్రం తన విధ్వంసాన్ని ఆపలేదు. ముఖ్యంగా హరికేన్స్ స్పీడ్ స్టార్ నాథన్ ఎల్లిస్‌ను వార్నర్ ఉతికారేశాడు.

ఇన్నింగ్స్ 20వ ఓవర్‌లో నాథన్ ఎల్లిస్ బౌలింగ్‌లో వార్నర్ 3 సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లతో ఏకంగా 30 పరుగులు పిండుకున్నాడు.  ఈ క్రమంలో కేవలం 56 బంతుల్లోనే తన సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. దీంతో తన 14 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ(బీబీఎల్ సెంచరీ)కు డేవిడ్ భాయ్ తెరదించాడు. 

మొత్తంగా 65 బంతులు ఎదుర్కొన్న వార్నర్ 11 ఫోర్లు, 9 భారీ సిక్సర్లతో 130 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. అతడి తుపాన్ ఇన్నింగ్స్ ఫలితంగా సిడ్నీ థండర్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 205 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. అనంతరం ఈ భారీ లక్ష్యాన్నిహోబర్ట్ హరికేన్స్ కేవలం 4 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 17.5 ఓవర్లలో చేధించింది. దీంతో సిడ్నీ 6 వికెట్ల తేడాతో పరాజయం పాలైంది.

కోహ్లి రికార్డు సమం..
అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో సెంచరీతో మెరిసిన వార్నర్ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టీ20 క్రికెట్‌లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన మూడో ఆటగాడిగా టీమిండియా స్టార్ విరాట్ కోహ్లి రికార్డును సమం చేశాడు. కోహ్లి ఇప్పటివరకు టీ20ల్లో 9 సెంచరీలు చేయగా.. వార్నర్ కూడా సరిగ్గా తొమ్మిది సతకాలు నమోదు చేశాడు. ఈ అరుదైన ఫీట్ సాధించిన జాబితాలో వెస్టిండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్‌(22) అగ్రస్ధానంలో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాతి స్ధానంలో పాక్ స్టార్ బాబర్ ఆజం ఉన్నాడు.
చదవండి: మహ్మద్ షమీ కెరీర్ ముగిసిన‌ట్లేనా..?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రియుడితో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్న ఆదిపురుష్ హీరోయిన్ సిస్టర్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

2025 ఏడాది మధుర క్షణాలను షేర్‌ చేసిన సూర్యకుమార్‌ సతీమణి (ఫోటోలు)
photo 4

కూతురితో కలిసి పోర్చుగల్ ట్రిప్ వేసిన ప్రణీత (ఫొటోలు)
photo 5

జెట్లీ మూవీ టీజర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Reaction On First Flight Landing In Bhogapuram Airport 1
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ పై YS జగన్ రియాక్షన్
Hop Shoot Costs More Than Silver And Gold 2
Video_icon

వెండి, బంగారం కంటే ఖరీదైన కూరగాయ..! KG ఎంతంటే..?
YS Jagan Mohan Reddy About Bhogapuram Airport 3
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ గురించి ఆ నాడు జగన్ చెప్పిన మాటలు
Harish Rao Exposes CM Revanth Lies On Krishna Water Issue 4
Video_icon

లైవ్ లో రేవంత్ అబద్ధాలు.. బట్టబయలు చేసి పరువు తీసిన హరీష్
Cibi Chakravarthi Film With Rajinikanth Rajni173 5
Video_icon

సంక్రాంతికి శివాజీ 2 వచ్చేస్తున్నాడు..!
Advertisement
 