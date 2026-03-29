 'బౌల‌ర్ల వైఫ‌ల్యం మా కొంపముంచింది' | Daniel Vettori Reveals Reason Behind SRH Defeat Vs RCB At-IPL 2026
Sakshi News home page

Trending News:

Mar 29 2026 11:49 AM | Updated on Mar 29 2026 12:38 PM

బౌల‌ర్ల పేల‌వ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న కార‌ణంగానే రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు చేతిలో ఓట‌మి చవి చూసిన‌ట్లు స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ (ఎస్ఆర్‌హెచ్‌) కోచ్ డానియెల్ వెటోరి అభిప్రాయం వ్య‌క్తం చేశాడు. ప‌డిక్క‌ల్‌, కోహ్లీ, ప‌టిదార్‌లు త‌మ బౌలింగ్ బ‌ల‌హీన‌త‌ను ఆస‌రాగా చేసుకొని ప‌రుగులు రాబ‌ట్టార‌ని పేర్కొన్నాడు. 

మ్యాచ్ ఓట‌మి అనంత‌రం వెటోరి మాట్లాడుతూ.. ‘నిజానికి బంతితో మాకు మంచి ఆరంభమే లభించింది. ప్రమాదకర ఫిల్ సాల్ట్‌ను తొందరగానే పెవిలియన్ చేర్చడంలో సఫలమయ్యాం. కానీ ఆ తర్వాత అదే టెంపోను కొనసాగించలేకపోయాం. సాల్ట్ ఔటైన తర్వాత క్రమశిక్షణతో బౌలింగ్ చేసి ఉంటే పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది. అదే సమయంలో ప్రత్యర్థి జట్టులో జాకబ్ డఫీ పిచ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బౌలింగ్ చేసి ఫలితం రాబట్టాడు. కానీ మా బౌలర్లు ఆ స్థాయి బౌలింగ్ చేయడంలో విఫలమయ్యారు. 

ఐపీఎల్‌లో తొలి మ్యాచ్ నుంచే గెలవాలని అన్ని జట్లకు ఉంటుంది. ఆరంభం ఘనంగా ఉంటే ఆ తర్వాత అంతా మెరుగ్గా ఉంటుందని నా నమ్మకం. ఆర్‌సీబీ దూకుడైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శించి మా నుంచి మ్యాచ్‌ను లాగేసుకుంది. మా బౌలింగ్ పూర్తిగా గాడి తప్పింది. విరాట్ కోహ్లీకి, పడిక్కల్‌కు మా బౌలర్లు దారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. 

ఇది మా రోజు కాదు. రాబోయే మ్యాచ్‌ల్లో బౌలింగ్‌లో తప్పుల్ని సరిదిద్దుకొని మెరుగైన ప్రదర్శన చేస్తాం. డేవిడ్ పైన్‌, హర్ష్ దూబే వంటి బౌలర్లు రాబోయే మ్యాచ్‌ల్లో కీలకం కానున్నారు. మేము 200 పరుగులు చేసినప్పటికీ చిన్నస్వామి స్టేడియం పిచ్‌పై ఆ స్కోరు ఏమాత్రం సరిపోదని తాజా మ్యాచ్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.

ఇషాన్ కిషన్, క్లాసెన్ మినహా మిగతావారు రాణించకపోవడం కూడా ఒక కారణమే. అయితే మా ఓపెనర్లు ఇద్దరు తక్కువ స్కోరుకే ఔటవడం కూడా ప్రభావం చూపించింది. బ్యాటింగ్‌లో పెద్దగా సమస్యలు లేవు. కానీ రాబోయే మ్యాచ్‌ల్లో బౌలింగ్‌ను మెరుగుపరుచుకుంటాం’ అని చెప్పుకొచ్చాడు.

మ్యాచ్ విషయానికొస్తే తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 201 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఆర్సీబీ 15.4 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 203 పరుగులు చేసి విజయాన్ని అందుకుంది. జాకబ్ డఫీ ‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌’ గెలుచుకున్నాడు.

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్రెండ్స్‌ గ్యాంగ్‌తో నమ్రత (ఫోటోలు)
photo 2

ఫ్యాషన్‌ షోలో నగధగలు..అలరించిన మోడల్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 29- ఏప్రిల్ 05)
photo 4

'కొన్ని క్షణాలు హృదయానికి హత్తుకుంటాయి'.. కూతురితో మంచు లక్ష్మీ (ఫోటోలు)
photo 5

90ల నాటి కలల రాణి.. మేకప్‌ లేకుండా నెరిసిన జుట్టుతో (ఫొటోలు)

Video

View all
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 28th March 2026 1
Video_icon

తడబడుతున్న చంద్రబాబు.. థిస్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్
Wife Attack On Husband In Patha Cheruvu Village 2
Video_icon

భర్తను చంపి పక్కనే పాతిపెట్టిన భార్య.. ట్విస్ట్ ఏంటంటే..?
Cable Network Fight Escalates Between Akhila Priya And Subba Reddy 3
Video_icon

సుబ్బారెడ్డి VS అఖిలప్రియ.. ఆళ్లగడ్డలో కేబుల్ వార్
Son In Law Attack On Mother In Law In Nandyal District 4
Video_icon

నంద్యాలలో దారుణం.. అత్తను చంపిన అల్లుడు
Iran Claims Strike On Secret US Installations 5
Video_icon

US స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడి? భారీగా ప్రాణనష్టం
Advertisement
 