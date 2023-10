వన్డే వరల్డ్‌కప్‌-2023లో భాగంగా చెన్నైలోని చెపాక్‌ స్టేడియం వేదికగా నిన్న (అక్టోబర్‌ 8) జరిగిన భారత్‌-ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్‌ క్రికెట్‌ అభిమానులకు చిరకాలం గుర్తుండిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఈ మ్యాచ్‌ను భారత అభిమానులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. 200 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో 2 పరుగులకే 3 కీలకమైన వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో కూరుకుపోయిన భారత్‌ను విరాట్‌ కోహ్లి-కేఎల్‌ రాహుల్‌ గట్టెక్కించిన తీరు సగటు భారత క్రికెట్‌ అభిమానికి జీవితకాలం గుర్తుండిపోతుంది. ఆఖర్లో కోహ్లి ఔటైనా.. రాహుల్‌ జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చిన విధానం టీమిండియా ఫ్యాన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.

ఈ ఒక్క ఇన్నింగ్స్‌తో రాహుల్‌ తన వ్యతిరేకులను కూడా తనవైపు మళ్లించకున్నాడు. కోహ్లి తన ఖ్యాతిని మరింత పెంచుకుని అందరికీ ఫేవరెట్‌ భడ్డీగా మారాడు. కోహ్లి, రాహుల్‌లు తమ జీవితకాలాల్లో అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడారని ఫ్యాన్స్‌ కొనియాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా రాహుల్‌పై అభిమానులు ఓ రేంజ్‌లో ప్రశంసల వర్షం కురిస్తున్నారు. రాహుల్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఒక్క టెక్నికల్‌ మిస్టేక్‌ కూడా లేదని కొనియాడుతున్నారు.

This is how you come back in a match. Wow.#INDvAUS — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 8, 2023

మిచెల్‌ మార్ష్‌ క్యాచ్‌ డ్రాప్‌ చేయడంతో కోహ్లికి లైఫ్‌ దొరికింది.. రాహుల్‌ అయితే ప్రత్యర్థికి కనీసం ఒక్క అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండా ఇన్నింగ్స్‌ను నిర్మించాడని ఆకాశానికెత్తుతున్నారు. క్లిష్టమైన పిచ్‌పై, తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో విరాట్‌-రాహుల్‌ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పిన తీరు అమోఘమని ప్రశంసిస్తున్నారు. నిన్నటి నుంచి కోహ్లి, రాహుల్‌ నామస్మరణతో సోషల్‌మీడియా హోరెత్తిపోతుంది. పనిలోపనిగా జనాలు రోహిత్‌, ఇషాన్‌ కిషన్‌లపై విరుచుకుపడుతున్నారు. స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో ఇలానా అడేదని మండిపడుతున్నారు. ఆసీస్‌ను స్వల్ప స్కోర్‌కే పరిమితం చేసిన భారత బౌలర్ల కృషిని అభినందిస్తున్నారు. మొత్తంగా టీమిండియాపై ప్రశంసల వర్షంతో సోషల్‌మీడియా తడిసి ముద్దైపోతుంది.

India 🇮🇳 started the World Cup campaign with a bang. Team is looking solid. Kohli never disappoints the team when he is really needed. Today was no different. And Kl Rahul is playing with great Klass. jaddu baapu tu to kamal che 👏 #IndVsAus — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 8, 2023

కాగా, నిన్న ఆసీస్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమిండియా 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆసీస్‌.. బుమ్రా (10-0-35-2), రవీంద్ర జడేజా (10-2-28-3), కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ (10-0-42-2), అశ్విన్‌ (10-1-34-1), సిరాజ్‌ (6.3-1-26-1), హార్దిక్‌ (3-0-28-1) ధాటికి 49.3 ఓవర్లలో 199 పరుగులకు ఆలౌటైంది.

Pressure doesn't get bigger than when you're 2/3 in a WC game vs a charged up Aus. Then to soak the pressure, wrestle the initiative back, and win the game takes something special. This was a partnership for the ages 🙌🏽 Well played 👏🏽 #INDvAUS #CWC2023 pic.twitter.com/QDJ5uuR1TL — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) October 8, 2023

స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో కోహ్లి (116 బంతుల్లో 85; 6 ఫోర్లు), రాహుల్‌ (115 బంతుల్లో 97 నాటౌట్‌; 8 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) చిరస్మరణీయ ఇన్నింగ్స్‌ల సాయంతో భారత్‌ 41.2 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి చారిత్రక విజయం సాధించింది. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో హాజిల్‌వుడ్‌ 3, స్టార్క్‌ ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు. భారత ఇన్నింగ్స్‌లో రోహిత్‌, ఇషాన్‌లతో పాటు శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ డకౌట్లయ్యారు. భారత్‌ తమ తదుపరి మ్యాచ్‌లో (అక్టోబర్‌ 11) ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో (న్యూఢిల్లీ వేదికగా) తలపడుతుంది.