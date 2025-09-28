 Ind vs Pak: అప్పుడు బాయ్‌కాట్‌ అన్నారు.. ఇప్పుడేమో ఎగబడుతున్నారు..! | Boycott gang turned ticket booking gang, Fans react to screening of IND vs PAK Asia Cup final | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ind vs Pak: అప్పుడు బాయ్‌కాట్‌ అన్నారు.. ఇప్పుడేమో ఎగబడుతున్నారు..!

Sep 28 2025 5:43 PM | Updated on Sep 28 2025 6:02 PM

Boycott gang turned ticket booking gang, Fans react to screening of IND vs PAK Asia Cup final

ఆసియా కప్‌-2025లో (Asia Cup 2025) ఇవాళ (సెప్టెంబర్‌ 28) భారత్‌-పాకిస్తాన్‌ (India vs Pakistan) మధ్య మెగా ఫైనల్‌ జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌ దుబాయ్‌లోని అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ స్టేడియంలో భారతకాలమానం ప్రకారం​ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.

ఈ టోర్నీలో భారత్‌, పాక్‌ తలపడటం ఇది మూడోసారి. అంతకుముందు గ్రూప్‌ దశ, సూపర్‌-4లో ఇరు జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ రెండు పర్యాయాల్లో టీమిండియా పాక్‌ను చిత్తుగా ఓడించింది. నేడు జరుగబోయే ఫైనల్లోనూ అదే సీన్‌ రిపీట్‌ కాబోతుందని భారత అభిమానులు, విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

కాగా, నేటి భారత్‌-పాక్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ను భారతవ్యాప్తంగా 100కు పైగా పీవీఆర్‌ ఐనాక్స్‌ (PVR INOX) స్క్రీన్లపై ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నారు. ఈ అంశం ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతుంది. 

ఇదే టోర్నీలో భారత్‌, పాక్‌ గ్రూప్‌ దశ, సూపర్‌-4లో తలపడినప్పుడు బాయ్‌కాట్‌ అన్న జనాలు.. ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ వచ్చేసరికి టికెట్ల కోసం ఎగబడుతున్నారు.

ఈ విషయాన్ని హైలైట్‌ చేస్తూ కొందరు నెటిజన్లు వ్యంగ్యమైన కామెంట్లు చేస్తున్నారు. బాయ్‌కాట్‌ గ్యాంగ్‌ టికెట్‌ బుకింగ్‌ గ్యాంగ్‌గా మారిందని ఎద్దేవా చేస్తున్నారు. భారత్‌-పాక్‌ మ్యాచ్‌ను బాయ్‌కాట్‌ చేయాలని ఉద్యమాలు చేసిన వాళ్లే, ఇప్పుడు టికెట్ల కోసం క్యూ లైన్లలో పడిగాపులు కాస్తున్నారంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.  

భారత్‌-పాక్‌ మ్యాచ్‌ ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉండగా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో స్క్రీనింగ్‌ హంగామా నడుస్తుంది. PVR INOX స్క్రీన్లపై దాయాదుల తుది సమరాన్ని వీక్షించేందుకు క్రికెట్‌ అభిమానులు ఎగబడుతున్నారు. 

PVR INOX స్క్రీన్లతో పాటు దేశవాప్తంగా చాలా చోట్ల ప్రత్యేక స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేసి మ్యాచ్‌ను లైవ్‌ టెలికాస్ట్‌ చేస్తున్నారు. వీటికి సంబంధించిన టికెట్లు దక్కించుకునేందుకు అభిమానులు చిన్నపాటి యుద్దాలే చేస్తున్నారు. 

చదవండి: ఇకపై అదే అర్హత.. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ అలానే వచ్చాడు.. బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

రమ్యకృష్ణ.. యంగ్ హీరోయిన్లని మించిపోయేలా (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీనిధి శెట్టి 'తెలుసు కదా' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

దేశమంతా కవర్ చేసిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

బతుకమ్మ ఆడిన మిస్ వరల్డ్ ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌శ్రీ (ఫొటోలు)
photo 5

'కాంతార' రిలీజ్‌కి రెడీ.. ప్రముఖ దేవాలయంలో రిషభ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Doctor Suma Strong Counter To Pawan Kalyan 1
Video_icon

నీకు జ్వరం వస్తే హైదరాబాద్ పోతావ్.. మరి పేదవాడికి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే..
Mithun Manhas Elected As New BCCI President 2
Video_icon

BCCI అధ్యక్షుడిగా మిథున్ మన్హాస్ ఎన్నిక
Srivari Garuda Seva At Tirumala 3
Video_icon

గరుడసేవ వైభవం.. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తుల రాక
Old Woman Shows Her Respect Towards YS Jagan 4
Video_icon

ఇది కదా వెలకట్టలేని అభిమానం అంటే..
YSRCP MLC Mondithoka Arun Kumar Fires On Balakrishna Comments 5
Video_icon

సిగ్గుండాలి బాలకృష్ణ.. నిండు సభలోకి మందుతాగి వచ్చి
Advertisement
 