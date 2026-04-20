Apr 20 2026 4:07 PM | Updated on Apr 20 2026 4:16 PM

పాకిస్తాన్ సూప‌ర్ లీగ్‌-2026లో పెషావర్ జల్మీ కెప్టెన్‌, స్టార్ బ్యాట‌ర్ బాబ‌ర్ ఆజం త‌న సూప‌ర్ ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తున్నాడు. ఆదివారం క‌రాచీ స్టేడియం వేదిక‌గా క్వెట్టా గ్లాడియేటర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బాబర్ అద్భుతమైన సెంచరీతో చెల‌రేగాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో బాబ‌ర్ త‌న శైలికి భిన్నంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు.

గ్లాడియేట‌ర్స్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేశాడు. కేవలం 52 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 100 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో బాబర్ ఓ అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా 12,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన బ్యాటర్‌గా బాబర్ ఆజం రికార్డులకెక్కాడు.

బాబర్ కేవలం 338 ఇన్నింగ్స్‌లలో ఈ ఫీట్‌ను అందుకున్నాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు వెస్టిండీస్ లెజెండ్ క్రిస్ గేల్(344) పేరిట ఉండేది. గేల్ తర్వాతి స్ధానంలో విరాట్ కోహ్లి (360 ఇన్నింగ్స్‌లు) ఉండేవాడు. తాజాగా ఇన్నింగ్స్‌తో వీరిద్దరిని బాబర్ అధిగమించాడు. కాగా బాబర్‌కు ఇది 12వ సెంచ‌రీ.

టీ20ల్లో అత్య‌ధిక సెంచ‌రీలు చేసిన జాబితాలో బాబ‌ర్ రెండో స్ధానంలో ఉన్నాడు. మొద‌టి స్ధానంలో క్రిస్ గేల్ (22 సెంచరీలు) కొన‌సాగుతున్నాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో బాబ‌ర్ మ‌రో అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఒక ఇన్నింగ్స్ 50 కంటే ఎక్కువ బంతులు ఎదుర్కొని కేవ‌లం ఒకే ఒక్క డాట్ బాల్ ఆడిన మొద‌టి ఆట‌గాడిగా బాబ‌ర్ స‌రికొత్త చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో బాబర్ ఎదుర్కొన్న 52 బంతుల్లో ఒకే డాట్ బాల్ ఉంది.
