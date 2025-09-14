 అభిషేక్ విధ్వంసం.. షాహిన్ అఫ్రిదికి ఫ్యూజ్‌లు ఔట్‌! వీడియో | Abhishek Sharma gives taste of own medicine to Shaheen Afridi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Asia cup 2025: అభిషేక్ విధ్వంసం.. షాహిన్ అఫ్రిదికి ఫ్యూజ్‌లు ఔట్‌! వీడియో

Sep 14 2025 10:52 PM | Updated on Sep 14 2025 10:52 PM

Abhishek Sharma gives taste of own medicine to Shaheen Afridi

టీమిండియా యువ ఓపెన‌ర్ అభిషేక్ శ‌ర్మ త‌న సూప‌ర్ ఫామ్‌ను కొన‌సాగిస్తున్నాడు. ఆసియాక‌ప్‌-2025లో భాగంగా దుబాయ్ వేదిక‌గా పాకిస్తాన్‌పై అభిషేక్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 128 ప‌రుగుల ల‌క్ష్య చేధ‌న‌లో అభిషేక్ శ‌ర్మ ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగాడు. క్రీజులో ఉన్నంతసేపు బౌండ‌రీల వ‌ర్షం కురిపించాడు.

ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ స్టార్ పేస‌ర్ షాహీన్ అఫ్రిదిని ఈ పంజాబ్ ఆట‌గాడు ఉతికారేశాడు. భార‌త ఇన్నింగ్స్ మొద‌టి ఓవ‌ర్ వేసిన అఫ్రిది బౌలింగ్‌లో అభిషేక్ తొలి బంతినే బౌండ‌రీకి మ‌లిచాడు. ఆ త‌ర్వాత రెండో బంతికి లాంగాఫ్ మీద‌గా అభిషేక్ కొట్టిన సిక్స్ మ్యాచ్ మొత్తానికి హైలెట్‌గా నిలిచింది. 

మ‌ళ్లీ మూడో ఓవ‌ర్ వేసిన అఫ్రిది బౌలింగ్‌లో అభిషేక్ ఓ ఫోర్‌, భారీ సిక్స‌ర్ బాదాడు. దీంతో షాహీన్ తెల్ల‌ముఖం వేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల‌వుతోంది. అభిషేక్ శ‌ర్మ కేవ‌లం 13 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌ల‌తో  31 ప‌రుగులు చేసి ఔట‌య్యాడు. అంత‌కుముందు యూఏఈతో మ్యాచ్‌లో అభిషేక్ కూడా 30 ప‌రుగులు చేశాడు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విశాఖలో ఘనంగా ఓనం పండుగ సంబరాలు
photo 2

కొత్తింట్లో వరుణ సందేశ్ దంపతుల శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి వ్రతం.. ఫోటోలు
photo 3

చిన్న ‘జేజమ్మ’ పెళ్లి పీటలెక్కింది.. అరుంధతి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ దివ్య నగేశ్ వెడ్డింగ్ హైలైట్స్
photo 4

అభయం మసూమ్‌ సదస్సులో మెగా హీరో సాయిదుర్గ తేజ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 14-21)

Video

View all
Elon Musks Strong Message To Britain 1
Video_icon

బ్రిటన్‌లో జరిగిన యాంటీ ఇమిగ్రేషన్ ర్యాలీకి ఎలాన్ మస్క్ మద్దతు
Husband Slits Wife Throat For Dowry 2
Video_icon

Hyderabad: అదనపు కట్నం కోసం భార్య గొంతు కోసిన భర్త
Kona Raghupathi Slams Chandrababu Over AP Medical Colleges Privatization 3
Video_icon

Kona Raghupathi: పేదలకు అందించాల్సిన విద్య, వైద్యాన్ని చంద్రబాబు పక్కదోవ పట్టిస్తున్నారు
China On Trump Tariffs We Dont Take Part In Wars 4
Video_icon

ట్రంప్ సుంకాల ప్రకటనకు స్పందనగా మాట్లాడిన చైనా విదేశాంగ మంత్రి
Actress Bhagyashri Borse In Prabhas And Prasanth Varmas Film 5
Video_icon

ప్రభాస్ తో భాగ్యశ్రీ రొమాన్స్ ..!
Advertisement
 