 తాడిపత్రిలో పోలీసుల హైడ్రామా‌.. పెద్దారెడ్డి విషయంలో మరో ట్విస్ట్‌! | Police High Drama Over Ex MLA Kethireddy Peddareddy Tadipatri Visit Issue, Watch Video For Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తాడిపత్రిలో పోలీసుల హైడ్రామా‌.. పెద్దారెడ్డి విషయంలో మరో ట్విస్ట్‌!

Sep 7 2025 9:27 AM | Updated on Sep 7 2025 10:52 AM

Tadipatri Police drama Over Ex MLA Kethireddy Peddareddy Issue

సాక్షి, అనంతపురం: తాడిపత్రిలో పోలీసులు మరోసారి హై డ్రామాకు తెరలేపారు. తాజాగా తాడిపత్రి వదిలి వెళ్లాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డికి పోలీసులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈనెల పదో తేదీన అనంతపురంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన నేపథ్యంలో కేతిరెడ్డిని తాడిపత్రి నుంచి వెళ్లిపోవాలని సూచించడం గమనార్హం.

వివరాల ప్రకారం.. తాడిపత్రిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి విషయంలో పోలీసులు మరో ట్విస్ట్‌ ఇచ్చారు. ఈనెల పదో తేదీన అనంతపురంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన నేపథ్యంలో పోలీసు బలగాలు ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి.. తాడిపత్రి నుంచి వెళ్లిపోవాలని సూచించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన అనంతరం తాడిపత్రికి రావాలని పెద్దారెడ్డికి పోలీసులు చెప్పారు.

ఈ నేపథ్యంలో పెద్దారెడ్డి స్పందిస్తూ.. దీనికి సంబంధించి లిఖితపూర్వకంగా లేఖ ఇవ్వాలని కోరారు. కానీ, లేఖ ఇవ్వడానికి పోలీసులు నిరాకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసుల అనుమానాస్పద వైఖరిని పెద్దారెడ్డి ప్రశ్నించారు. అనంతరం, అనంతపురం ఎస్పీ జగదీష్‌కు కేతిరెడ్డి మెయిల్‌ పంపించారు. సీఎం పర్యటన అనంతరం తాడిపత్రి వస్తానని లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్దారెడ్డి తాడిపత్రిలో ఉండేందుకు ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో పెద్దారెడ్డి.. శనివారం ఉదయం తాడిపత్రిలోని ఆయన నివాసానికి చేరుకున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కూతురి పుట్టినరోజు వేడుకల్లో హీరోహీరోయిన్ జోడీ (ఫొటోలు)
photo 2

వెళ్లి రావయ్యా.. బొజ్జ గణపయ్య.. హైదరాబాద్‌లో కోలాహలంగా నిమజ్జనాలు (ఫోటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్ గణనాథునికి ఘన వీడ్కోలు (ఫోటోలు)
photo 4

అల్లరి నరేష్ కొత్త సినిమా.. క్లాప్‌ కొట్టిన నాగ చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 5

ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ శోభాయాత్రలో కిక్కిరిసిన జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Strong Reaction On AP Liquor Scam Case 1
Video_icon

బాబు చెంప చెళ్లుమనిపించింది కోర్టు.. ఏకిపారేసిన అంబటి
Dhanunjay Reddy Reaction After Release 2
Video_icon

కూటమితో పోలీస్ నాటకాలు..! విడుదలపై ధనుంజయ్ రెడ్డి రియాక్షన్
Sachivalayam Employees Big Shock To CM Chandrababu 3
Video_icon

ఇక తిరుగుబాటే..! చంద్రబాబుకు షాకిచ్చిన సచివాలయ ఉద్యోగులు..
Sakshi Special Exclusive Ground Report On AP Roads 4
Video_icon

బాబు, పవన్ పై ఏపీ ప్రజలు ఫైర్ 5 సంక్రాంతులు పోయినా.. ఈ రోడ్లు బాగు పడవు
Kutami Prabhutvam Illegal Liquor Case In Andhra Pradesh 5
Video_icon

అబద్ధాల గోడలతో సిట్ బేతాళ కథలు.. ఎల్లో మీడియా తానా తందానా
Advertisement
 