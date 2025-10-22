 స్వరంతో ఉర్రూతలూగించే..స్పాటీఫై క్వీన్‌ పరమ్‌జీత్‌ కౌర్‌..! | Parmjeet Kaur: 19-Year-Old Punjabi Rapper Tops Spotify Global Charts | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్వరంతో ఉర్రూతలూగించే..స్పాటీఫై క్వీన్‌ పరమ్‌జీత్‌ కౌర్‌..!

Oct 22 2025 10:14 AM | Updated on Oct 22 2025 11:15 AM

Punjabs That Girl whos changing the game with raw musical talent

ఈ అమ్మాయి పేరు పరమ్‌జీత్‌ కౌర్‌... వయసు 19 ఏళ్లు. ప్రత్యేకత.. పంజాబీ ర్యాపర్‌. తెర మీది ‘గల్లీ బాయ్‌’కు నిజ జీవిత ప్రతిబింబం! ఘనత.. స్పాటిఫై గ్లోబల్‌ 50 చార్ట్‌లో టాప్‌లో నిలిచి రికార్డ్స్‌ బ్రేక్‌ చేసింది. పంజాబ్‌ గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ప్రపంచ ఖ్యాతి దాకా సాగిన ఆమె ర్యాప్‌ ప్రయాణం గురించి...

పరమ్‌గా సుపరిచితమైన ఈ రాప్‌ గాయని తన లేటెస్ట్‌ ట్రాక్‌ ‘దట్‌ గర్ల్‌’తో స్పాటిఫై గ్లోబల్‌ వైరల్‌ 50 చార్ట్‌లో నంబర్‌ వన్‌కి చేరి.. ఆ ఖ్యాతిని ఆర్జించిన ఫస్ట్‌ ఇండియన్‌ ఫిమేల్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా చరిత్ర సృష్టించింది. పంజాబ్, మోగా జిల్లాలోని డనేకే అనే పల్లెటూరుకు చెందిన పరమ్‌కి సంగీతం అంటే ణం. పాటలు పాడటమే కాదు రాయటమూ అంతే ఇష్టం. ఆమె తండ్రి తాపీ మేస్త్రీ. అమ్మ ఇళ్లల్లో పనిచేస్తుంది. 

పరమ్‌ తన నేపథ్యాన్నే ర్యాప్‌గా వినిపిస్తుంది. తాను ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లూ.. చేస్తున్న పోరాటాలూ.. చూపిస్తున్న ధైర్యసాహసాలకే శ్రుతిలయలు అద్దుతోంది. ఆ సహజత్వమే తన ట్రాక్స్‌కి లేబుల్‌గా మారి ఆమెను ఈ రోజు అంతర్జాతీయ సంగీత సంచలనంగా మలిచింది. అందులోనిదే లేటెస్ట్‌ ‘దట్‌ గర్ల్‌’ ట్రాక్‌ కూడా! ఈ పంజాబీ సంప్రదాయ జానపద స్వరాలు.. ఆధునిక హిప్‌–హాప్‌ బీట్స్‌ల మిశ్రమమే ఆమె సంగీత బాణి. 

ఈ ప్రతిభ భాషనే కాదు భౌగోళిక హద్దులనూ చెరిపేసి ప్రపంచానికి వీనులవిందు చేస్తోంది. కళకు రాగాల మీటర్‌ కన్నా జీవితంలోని రానెస్సే మ్యాటర్‌ అని నిరూపిస్తోంది. ‘పంజాబ్‌లో చాలామంది మహిళా పాప్‌ గాయనులున్నారు. కాని పంజాబీ రాపర్స్‌ లేరు. అందుకే పరమ్‌జీత్‌.. అమె స్వరం రెండూ ప్రత్యేకమే. 

గల్లీ బాయ్‌ స్పేస్‌లో ఉన్న ఒకే ఒక సింగర్‌ ఆమె’ అంటారు మ్యూజిక్‌ ఇండస్ట్రీలోని పెద్దలు. ‘నాకు నచ్చిన పని ఇది. నా కల, లక్ష్యం ఒకటే.. మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి.. ఆ ఇంట్లో మా పేరెంట్స్‌ ఏ చింతా లేకుండా హాయిగా సేదతీరాలి’ అంటుంది పరమ్‌జీత్‌ కౌర్‌.     (చదవండి: వయసు 82... వెనక్కి తగ్గేదే ల్యా..)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఐటమ్ బ్యూటీ మలైకా 50వ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'మౌగ్లీ' సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమలలో అభినయ.. కాలినడకన కొండ ఎక్కి.. (ఫోటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి కూతురి బారసాల వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Social Activist Sudhakar About Private Travels Mafia In Metro Cities 1
Video_icon

Sudhakar: ఓయో రూములా! బెడ్ రూమ్స్ లా స్లీపర్ బస్సులు
Mega Family Celebrates Upasanas Baby Shower 2
Video_icon

ఉపాసన గుడ్ న్యూస్.. రెండోసారి తండ్రి కానున్న రామ్ చరణ్
Full Story of Kurnool Bus Accident 3
Video_icon

Kurnool Bus Accident: 15 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది
Crane Overturn at Kurnool Bus Accident 4
Video_icon

Kurnool: బస్సును తరలిస్తుండగా తిరగబడ్డ క్రేన్..
Gudivada Amarnath Strong Counter To Chandrababu 5
Video_icon

Gudivada: వైఎస్ జగన్ మీడియా సమావేశం తర్వాత కూటమిలో గుబులు మొదలైంది
Advertisement
 