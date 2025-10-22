1/6
39 ఏళ్లకు మళ్లీ ప్రేమ, బిగ్ బాస్ ఫేమ్, నటి రొమాంటిక్ ప్రపోజల్
బిగ్ బాస్ 14 ఫేమ్ 39 ఏళ్ల పవిత్రా పునియా మళ్లీ ప్రేమలో పడింది
నటుడు ఐజాజ్ ఖాన్తో విడిపోయిన తర్వాత, మిస్టరీ మేన్తో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంది. ‘‘ప్రేమలో పడిపోయా.. త్వరలో శ్రీమతిని కాబోతున్నా’’ అంటూ పునియా తన ఫ్యాన్స్ను విస్మయపర్చింది.
బిజినెస్ మేన్తో డేటింగ్లో ఉన్నానని ప్రకటించిన కొద్దిసేపటికే బీచ్లో ప్రపోజల్ ఫోటోలను షేర్ చేసింది. పవిత్రా పునియా తన భారీ వజ్రపు ఉంగరాన్నిచూపిస్తూ బీచ్సైడ్ ప్రపోజల్ ఫోటోలు పోస్ట్ చేసింది
నటి తన కాబోయే భర్త ముఖాన్ని స్పష్టంగా వెల్లడించపోయినప్పటికీ రొమాంటిక్ ఫోటోలు మాత్రంనెట్టింట సందడిగా మారాయి.
అమెరికాలో ఉంటునన్న ముంబైకి చెందిన వ్యాపారవేత్తతో ప్రేమలో ఉందని చాలా నెలలుగా డేటింగ్లో ఉన్నారట.