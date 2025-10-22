 మళ్లీ ప్రేమలో పడిన బిగ్ బాస్ 14 ఫేమ్ : ఎంగేజ్‌మెంట్‌ పిక్స్‌ వైరల్‌ (ఫొటోలు) | Pavitra Punia gets engaged to a mystery man Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మళ్లీ ప్రేమలో పడిన బిగ్ బాస్ 14 ఫేమ్ : ఎంగేజ్‌మెంట్‌ పిక్స్‌ వైరల్‌ (ఫొటోలు)

Oct 22 2025 3:26 PM | Updated on Oct 22 2025 4:50 PM

Pavitra Punia gets engaged to a mystery man Photos1
1/6

39 ఏళ్లకు మళ్లీ ప్రేమ​, బిగ్ బాస్ ఫేమ్, నటి రొమాంటిక్‌ ప్రపోజల్‌

Pavitra Punia gets engaged to a mystery man Photos2
2/6

బిగ్ బాస్ 14 ఫేమ్ 39 ఏళ్ల పవిత్రా పునియా మళ్లీ ప్రేమలో పడింది

Pavitra Punia gets engaged to a mystery man Photos3
3/6

నటుడు ఐజాజ్ ఖాన్‌తో విడిపోయిన తర్వాత, మిస్టరీ మేన్‌తో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకుంది. ‘‘ప్రేమలో పడిపోయా.. త్వరలో శ్రీమతిని కాబోతున్నా’’ అంటూ పునియా తన ఫ్యాన్స్‌ను విస్మయపర్చింది.

Pavitra Punia gets engaged to a mystery man Photos4
4/6

బిజినెస్‌ మేన్‌తో డేటింగ్‌లో ఉన్నానని ప్రకటించిన కొద్దిసేపటికే బీచ్‌లో ప్రపోజల్‌ ఫోటోలను షేర్‌ చేసింది. పవిత్రా పునియా తన భారీ వజ్రపు ఉంగరాన్నిచూపిస్తూ బీచ్‌సైడ్ ప్రపోజల్ ఫోటోలు పోస్ట్‌ చేసింది

Pavitra Punia gets engaged to a mystery man Photos5
5/6

నటి తన కాబోయే భర్త ముఖాన్ని స్పష్టంగా వెల్లడించపోయినప్పటికీ రొమాంటిక్‌ ఫోటోలు మాత్రంనెట్టింట సందడిగా మారాయి.

Pavitra Punia gets engaged to a mystery man Photos6
6/6

అమెరికాలో ఉంటునన్న ముంబైకి చెందిన వ్యాపారవేత్తతో ప్రేమలో ఉందని చాలా నెలలుగా డేటింగ్‌లో ఉన్నారట.

# Tag
Pavitra Punia engaged Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఐటమ్ బ్యూటీ మలైకా 50వ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'మౌగ్లీ' సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమలలో అభినయ.. కాలినడకన కొండ ఎక్కి.. (ఫోటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి కూతురి బారసాల వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Social Activist Sudhakar About Private Travels Mafia In Metro Cities 1
Video_icon

Sudhakar: ఓయో రూములా! బెడ్ రూమ్స్ లా స్లీపర్ బస్సులు
Mega Family Celebrates Upasanas Baby Shower 2
Video_icon

ఉపాసన గుడ్ న్యూస్.. రెండోసారి తండ్రి కానున్న రామ్ చరణ్
Full Story of Kurnool Bus Accident 3
Video_icon

Kurnool Bus Accident: 15 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది
Crane Overturn at Kurnool Bus Accident 4
Video_icon

Kurnool: బస్సును తరలిస్తుండగా తిరగబడ్డ క్రేన్..
Gudivada Amarnath Strong Counter To Chandrababu 5
Video_icon

Gudivada: వైఎస్ జగన్ మీడియా సమావేశం తర్వాత కూటమిలో గుబులు మొదలైంది
Advertisement