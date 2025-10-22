 పండుగ కళ ఉట్టిపడుతున్న ఈ భామను గుర్తుపట్టారా? | Raai Laxmi Stuns in Traditional Saree Look for Diwali | Sakshi
పండుగ కళ ఉట్టిపడుతున్న ఈ భామను గుర్తుపట్టారా?

Oct 22 2025 3:14 PM | Updated on Oct 22 2025 3:22 PM

Do you remember this lady who is wearing festive clothes1
1/17

Do you remember this lady who is wearing festive clothes2
2/17

రాయ్ లక్ష్మి టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు బాగా పరిచయం ఉన్న పేరు.

Do you remember this lady who is wearing festive clothes3
3/17

కాంచనమాల కెబుల్ టీవి అనే సినిమా ద్వారా పరిచయమై పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది.

Do you remember this lady who is wearing festive clothes4
4/17

తెలుగు టీవీలో బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ 8 గ్రాండ్ ఫినాలే రాయ్ లక్ష్మి డ్యాన్స్ పెర్ఫార్మన్స్ తో అదరగొట్టింది.

Do you remember this lady who is wearing festive clothes5
5/17

తాజాగా దీపావళి సందర్భంగా అందమైన చీర,ముస్తాబుతో ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో ఆకర్షణీయంగా కనిపించింది.

Do you remember this lady who is wearing festive clothes6
6/17

ప్రతీ దీపావళి నిత్యనూతనంగా, కొత్త అనుభూతి ఇంటికి వచ్చినట్టు ఉంటుంది అంటూ ఫోటోలు పోస్ట్‌.

Do you remember this lady who is wearing festive clothes7
7/17

కొత్త బట్టలు, దివ్వెల వెలుగు, పూజ తరువాత వచ్చే నేతి దీపాల పరిమళం అద్బుతం అని కామెంట్‌.

Do you remember this lady who is wearing festive clothes8
8/17

Do you remember this lady who is wearing festive clothes9
9/17

Do you remember this lady who is wearing festive clothes10
10/17

Do you remember this lady who is wearing festive clothes11
11/17

Do you remember this lady who is wearing festive clothes12
12/17

Do you remember this lady who is wearing festive clothes13
13/17

Do you remember this lady who is wearing festive clothes14
14/17

Do you remember this lady who is wearing festive clothes15
15/17

Do you remember this lady who is wearing festive clothes16
16/17

Do you remember this lady who is wearing festive clothes17
17/17

# Tag
Raai Laxmi Diwali Saree Amazing Photos Actress Gallery Photos Movie News
