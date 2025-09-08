 కలంకారి లెహంగాలో హ హ్హ.. హాసిని హోయలు..! | Genelia Deshmukhs Beautiful Looks In Chanderi Lehenga With Hand Printed Kalamkari Dupatta, Photos Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Genelia HD Photos: కలంకారి లెహంగాలో హ హ్హ.. హాసిని హోయలు..!

Sep 8 2025 3:45 PM | Updated on Sep 8 2025 3:53 PM

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days1
1/13

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days2
2/13

హ హ్హ హాసినిగా జెనీలియా టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో ఓ ప్రభంజనమే ఈ సృష్టించింది ఈ బ్యూటీ. టాలీవుడ్‌లో ఎన్నో బ్లాక్‌బస్టర్‌ మూవీలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల అశేష ఆదరాభిమానాలను పొందిన నటి.

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days3
3/13

అలాంటి ముద్దుగుమ్మ బాలీవుడ్‌ నటుడు రితేష్‌ని పెళ్లి చేసుకుని ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి అయినా..ఫ్యాషన్‌ పరంగా అంతే స్టైలిష్‌ ఉంటారామె. ఇప్పటికీ అంతే గ్లామర్‌తో తనదైన స్టన్నింగ్‌ లుక్‌తో ఆకట్టుకుంటారామె. అందులో హైలెట్‌గా నిలిచేవి ఆమె సెలెక్ట్‌ చేసుకునే డ్రెస్సింగ్‌ స్టైల్‌.

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days4
4/13

ఈసారి ఆమె శతాబ్దాల నాటి కళారూపమైన పెన్ కలంకారి లెహంగా దుప్పటలో తళుక్కుమంది.

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days5
5/13

ఇందులో ఉపయోగించిన రంగులన్నీ సహజసిద్ధమైనవట. ముఖ్యంగా ఆవు పేడ,పాలు వంటి సహజపదార్థాల ఫ్యాబ్రిక్‌ సమ్మేళనం

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days6
6/13

ఈ కలంకారి లెహంగా దుప్పట మొత్తం హస్త కళాకారుల చేతి నుంచి జాలు వారిన పేయింటింగ్‌. పూర్తి అవ్వడానికి సుమారు 25 రోజులు పైనే పట్టిందట.

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days7
7/13

జెనీలియా ఈ సంప్రదాయ లుక్‌ని వెండి ఆభరణాల అలంకరణతో హైలెట్‌ చేసింది.

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days8
8/13

పండుగ సీజన్‌లో కనిపించే సంప్రదాయ ఫ్యాషన్‌ లుక్‌కి సరైన నిర్వచనంగా జెనీలియా స్టైల్‌ అదుర్స్‌.

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days9
9/13

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days10
10/13

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days11
11/13

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days12
12/13

Genelia Deshmukhs chanderi lehenga with a Kalamkari dupatta hand painted over 25 days13
13/13

# Tag
Genelia DSouza Genelia Saree Actress Gallery Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కలంకారి లెహంగాలో హ హ్హ.. హాసిని హోయలు..!
photo 2

'డ్రాగన్' బ్యూటీ కాయదు.. నేపాల్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో టీవీఎస్ ఎన్‌టార్క్‌ 150 లాంచ్
photo 4

యూఎస్ టూర్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న మహేశ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రగ్రహణం (ఫొటోలు)

Video

View all
KTR React on MLC Kavitha Comments 1
Video_icon

కవిత వ్యాఖ్యలపై KTR రియాక్షన్
Massive Fire Incident in EIPL Plant 2
Video_icon

Visakha: పిడుగుపాటుతో చెలరేగిన మంటలు రంగంలోకి ఇండియన్ నేవీ
Muslim Leader Shaik Khadar Basha Mass Warning to Chandrababu 3
Video_icon

ముస్లిం, మైనార్టీలకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలి: ఖాదర్ బాషా
KTR Satirical Comments on CM Revanth Reddy 4
Video_icon

కాళేశ్వరం కమిషన్ పేరుతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టైంపాస్ చేశారు
Lucky Zodiac Signs Taurus Gemini Aquarius Revealed 5
Video_icon

ఆ రాశుల వారికి అలెర్ట్ బాబావంగా సంచలన భవిష్యవాణి
Advertisement