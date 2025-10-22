 ఈ రాశి వారికి కార్యజయం.. ఆస్తి, ధనలాభాలు | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 22-10-2025 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి కార్యజయం.. ఆస్తి, ధనలాభాలు

Oct 22 2025 12:07 AM | Updated on Oct 22 2025 12:32 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 22-10-2025 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, శరదృతువు; కార్తీక మాసం; తిథి:శు.పాడ్యమి సా.5.54 వరకు, తదుపరి విదియ; నక్షత్రం: స్వాతి రా.12.41 వరకు, తదుపరి విశాఖ; వర్జ్యం: లేదు; దుర్ముహూర్తం: ప.11.24 నుండి 12.11 వరకు; అమృత ఘడియలు: ప.3.02 నుండి 4.46 వరకు 

సూర్యోదయం : 5.57
సూర్యాస్తమయం :  5.33
రాహుకాలం : ప.12.00 నుండి 1.30 వరకు
యమగండం :  ఉ.7.30 నుండి 9.00 వరకు
కార్తీక మాస ప్రారంభం. 

మేషం.. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆత్మీయులతో సఖ్యత. ఇంటాబయటా ప్రోత్సాహం. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సంతృప్తినిస్తాయి.

వృషభం.... బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. అనుకోని ప్రయాణాలు. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం. శుభవార్తలు. వాహనయోగం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి.

మిథునం..... పనులలో ఆటంకాలు. వృథా ఖర్చులు. మిత్రులతో కలహాలు. బాధ్యతలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తాయి. కుటుంబంలో ఒత్తిడులు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు కొంత ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు.

కర్కాటకం.... వ్యవహారాలలో ప్రతిబంధకాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. మిత్రులతో కలహాలు. అనారోగ్యం. ఆలయ దర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో వివాదాలు పెరుగుతాయి.

సింహం..... పొరపాట్లు సరిదిద్దుకుని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పరపతి పెరుగుతుంది. వ్యవహారాలలో విజయం. ఆస్తిలాభం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహవంతంగా ఉంటాయి.

కన్య.. కొన్ని కార్యక్రమాలు శ్రమానంతరం పూర్తి. ఆరోగ్య సమస్యలు. దూరప్రయాణాలు. బంధువుల నుంచి ఒత్తిడులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నెమ్మదిగా సాగుతాయి.

తుల.... కార్యజయం. ఆస్తి, ధనలాభాలు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి పిలుపు. సమస్యలు కొన్ని పరిష్కారం. వ్యాపారాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఎదురుండదు.

వృశ్చికం.... వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు. అనుకోని ధనవ్యయం. కుటుంబసభ్యులతో తగాదాలు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. దూరప్రయాణాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి.

ధనుస్సు..... ఇంటర్వ్యూలు రాగలవు. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. సేవ, ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. బాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సజావుగా కొనసాగుతాయి.

మకరం..... పలుకుబడి పెరుగుతుంది. భూలాభాలు. చిన్ననాటి విషయాలు గుర్తుకు వస్తాయి. వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మీకు ఎదురులేని పరిస్థితి.

కుంభం.... కుటుంబసభ్యులతో తగాదాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. అనారోగ్యం. శ్రమ పెరుగుతుంది. పనుల్లో జాప్యం. దైవచింతన. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో మార్పులు.

మీనం.... వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు. దూరప్రయాణాలు. ధనవ్యయం. అనారోగ్యం. కుటుంబంలో కొన్ని సమస్యలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫ్రెండ్స్‌తో దీపావళీని సెలబ్రేట్ చేసుకున్న నిహారిక కొణిదెల (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో కమెడియన్ రఘు (ఫోటోలు)
photo 3

రాజ్‌తో సమంత.. వైరలవుతోన్న దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

దీపావళి వేడుకల్లో పీవీ సింధు అలా.. సైనా నెహ్వాల్‌ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

పెళ్లి తర్వాత శోభితా తొలి దీపావళి కళ్లు తిప్పుకోలేకపోతున్న నాగ చైతన్య (ఫోటోలు)

Video

View all
Janasena Leaders COMPLAINT Against DSP Jayasurya to Pawan Kalyan 1
Video_icon

భీమవరం DSP జయసూర్య వ్యవహారాలపై జనసేన నేతల ఫిర్యాదు
Kurasala Kannababu Revealed Shocking Facts about SEZ Lands in AP 2
Video_icon

Kannababu: క్రెడిట్ చోరీ చేయడంలో చంద్రబాబును మించిన వారు లేరు
Jubilee Hills Bypoll Nomination Ends 3
Video_icon

ముగిసిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నామినేషన్ల ఘట్టం
AP BJP President PVN Madhav Key Comments On Google AI Data Center 4
Video_icon

గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటులో అనేక సవాళ్లున్నాయి: మాధవ్
KTR and Harish Rao Fires on CM Revanth Reddy 5
Video_icon

కాంగ్రెస్ పాలనలో బస్తీ దవాఖానలకు సుస్తీ చేసింది: హరీశ్ రావు
Advertisement
 