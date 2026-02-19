మోసానికి షర్టు, ఫ్యాంటు వేస్తే అది చంద్రబాబే : వైఎస్‌ జగన్‌

వైఎస్ జగన్ ప్రెస్మీట్ హైలైట్స్..
2026-2027కు సంబంధించిన బడ్జెట్లో చూపించిన లెక్కలు, అందులోని వాస్తవాలు, మోసాలు ప్రజలు ముందు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. గురువారం తాడేపల్లి కేంద్ర కార్యాలయంలో వైఎస్ జగన్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు.
ప్రజల్ని మోసం చేస్తూ వారి వంచిస్తూ చంద్రబాబు ప్రవేశ పెట్టిన మూడో బడ్జెట్
మూడో బడ్జెట్లో చంద్రబాబు ఇస్తానన్న సూపర్ సిక్స్, సూపర సెవన్,మ్యానిఫెస్టో హామీలు గాలికి కొట్టుకుపోయాయి.
అన్నీ వర్గాల్ని మోసం చేస్తూ పెట్టిన బడ్జెట్ ఇది
చంద్రబాబు సూపర్ సిక్స్, సూపర సెవన్ విషయంలో ప్రజల్ని అన్నీ రకాల మోసం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు
పదేపదే అబద్ధాలు చెబుతూ సూపర్ క్విట్ అంటూ గోబెల్స్ ప్రచారానికి దిగారు
మోసానికి షర్టు, ఫ్యాంటు వేస్తే అది చంద్రబాబే
అబద్ధానికి రెక్కలు కడితే అది చంద్రబాబే
రాష్ట్ర ప్రగతి వ్యవస్థ గురించి చంద్రబాబు మాటలు కోటలు దాటాతాయి
చంద్రబాబు పాలనలో పర్ఫామెన్స్ వీక్.. పబ్లిక్ సిటీ పీక్
రాష్ట్ర వృద్ధి రేటు అంటే రాష్ట్రంలో అన్నీ రంగాలు వృద్ధిసాధిస్తున్నాయని అర్ధం
వృద్ధి రేటు పెరిగిపోతుందని చంద్రబాబు ప్రచారం చేస్తున్నారు
వృద్ధిరేటు పెరిగితే ప్రజల చేతుల్లో డబ్బులు ఉండాలి
కొనుగోలు శక్తి పెరగాలి
ఇలా జరిగిందా? లేదా? అని పరిశీలిస్తే
గ్రోత్ రేటు పెరిగితే.. తలసరి ఆదాయం పెరగాలి కదా చంద్రబాబు
2024-25లో లక్షా 19వేల 927కోట్లు వస్తుందన్నారు
కానీ వచ్చిన ఆదాయం 94వేల 937కోట్లు
10నెలల కాలంలో రాష్ట్ర ఆదాయం రూ.75వేల 964కోట్లు