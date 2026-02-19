 మోసానికి షర్టు, ఫ్యాంటు వేస్తే అది చంద్రబాబే : వైఎస్‌ జగన్‌ | February 19: YS Jagan Press Meet Highlights | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మోసానికి షర్టు, ఫ్యాంటు వేస్తే అది చంద్రబాబే : వైఎస్‌ జగన్‌

Feb 19 2026 1:51 PM | Updated on Feb 19 2026 2:56 PM

February 19: YS Jagan Press Meet Highlights

వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ హైలైట్స్‌.. 

2026-2027కు సంబంధించిన బడ్జెట్‌లో చూపించిన లెక్కలు, అందులోని వాస్తవాలు, మోసాలు ప్రజలు ముందు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి అన్నారు. గురువారం తాడేపల్లి కేంద్ర కార్యాలయంలో వైఎస్‌ జగన్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. 

  • ప్రజల్ని మోసం చేస్తూ వారి వంచిస్తూ చంద్రబాబు ప్రవేశ పెట్టిన మూడో బడ్జెట్‌ 

  • మూడో బడ్జెట్‌లో చంద్రబాబు ఇస్తానన్న సూపర్‌ సిక్స్‌, సూపర సెవన్‌,మ్యానిఫెస్టో హామీలు గాలికి కొట్టుకుపోయాయి. 

  • అన్నీ వర్గాల్ని మోసం చేస్తూ పెట్టిన బడ్జెట్‌ ఇది

  • చంద్రబాబు సూపర్‌ సిక్స్‌, సూపర సెవన్‌ విషయంలో ప్రజల్ని అన్నీ రకాల మోసం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు

  • పదేపదే అబద్ధాలు చెబుతూ సూపర్‌ క్విట్‌ అంటూ గోబెల్స్‌ ప్రచారానికి దిగారు

  • మోసానికి షర్టు, ఫ్యాంటు వేస్తే అది చంద్రబాబే

  • అబద్ధానికి రెక్కలు కడితే అది చంద్రబాబే

  • రాష్ట్ర ప్రగతి వ్యవస్థ గురించి చంద్రబాబు మాటలు కోటలు దాటాతాయి

  • చంద్రబాబు పాలనలో పర్ఫామెన్స్‌ వీక్‌.. పబ్లిక్‌ సిటీ పీక్‌

  • రాష్ట్ర వృద్ధి రేటు అంటే రాష్ట్రంలో అన్నీ రంగాలు వృద్ధిసాధిస్తున్నాయని అర్ధం 

  • వృద్ధి రేటు పెరిగిపోతుందని చంద్రబాబు ప్రచారం చేస్తున్నారు

  • వృద్ధిరేటు పెరిగితే ప్రజల చేతుల్లో డబ్బులు ఉండాలి

  • కొనుగోలు శక్తి పెరగాలి

  • ఇలా జరిగిందా? లేదా? అని పరిశీలిస్తే 

  • గ్రోత్‌ రేటు పెరిగితే.. తలసరి ఆదాయం పెరగాలి కదా చంద్రబాబు 

  • 2024-25లో లక్షా 19వేల 927కోట్లు వస్తుందన్నారు

  • కానీ వచ్చిన ఆదాయం 94వేల 937కోట్లు 

  • 10నెలల కాలంలో రాష్ట్ర ఆదాయం రూ.75వేల 964కోట్లు  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ నయన్ సారిక బ్యూటిఫుల్ (ఫొటోలు)
photo 2

స్టన్నింగ్‌ ఔట్‌ఫిట్‌తో సమంత.. వైరల్‌ ఫోటోలు
photo 3

విశాఖ సాగరతీరంలో సాహస గర్జన (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ లో రంజాన్‌ శోభ (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీకాళహస్తిలో అంగరంగ వైభవంగా శివపార్వతుల కల్యాణం (ఫొటోలు)

Video

View all
Supreme Court Serious Comments about Free Schemes Offers In Elections 1
Video_icon

పార్టీలకు బిగ్ షాక్ సుప్రీంకోర్టు సీరియస్
YS Jagan Mohan Reddy Sensational Press Meet In Tadepalli 2
Video_icon

Watch Live: వైఎస్ జగన్ సంచలన ప్రెస్ మీట్

Botsa satyanarayana Counter to Atchannaidu At AP Council 3
Video_icon

అచ్చెన్నాయుడుకు ఇచ్చిపడేసిన బొత్స.. బొత్స VS అచ్చం
TDP Activist Killed His Wife On Road In Bikkavolu 4
Video_icon

నడిరోడ్డుపై భార్యను చంపిన TDP కార్యకర్త
Major Maoist Encounter At Telangana And Chhattisgarh Border 5
Video_icon

కర్రెగుట్టలో భారీ ఎన్‌కౌంటర్
Advertisement
 