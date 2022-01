ఐఏఎస్ కేడర్ రూల్స్ 1954ను మార్పు.. డిప్యూటేషన్‌ రూల్స్‌ ప్రతిపాదించిన కేంద్రం తీరుపై పలు రాష్ట్రాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతోంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌రావు సైతం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఆయన ఓ లేఖరాశారు.

ఆలిండియా సర్వీస్ రూల్స్ సవరణపై లేఖలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన సీఎం కేసీఆర్‌.. ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రాల్లో పని చేసే అధికారులను కేంద్రం పరోక్షంగా నియంత్రించే ఎత్తుగడగా లేఖలో అభివర్ణించారు. నిబంధనలను సవరించడం వల్ల రాష్ట్ర పరిపాలన చిక్కుల్లో పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారాయన. ఈ సవరణలు ఫెడరల్‌ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్న సీఎం కేసీఆర్‌.. ఐఏఎస్ క్యాడర్ రూల్స్ మార్పు నిర్ణయాన్ని వెంటనే విరమించుకోవాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు. చిరవగా.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోందని లేఖలో సీఎం కేసీఆర్‌ మరోసారి స్పష్టం చేశారు.

I have written to @PMOIndia expressing my strong reservations against the proposed amendments to IAS (Cadre) Rules 1954. I also request other Chief ministers to express their opinion about this proposal which shakes the foundation of the federalism of our nation. pic.twitter.com/phnQNVjnsB

— M.K.Stalin (@mkstalin) January 23, 2022