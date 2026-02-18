 బాల్క సుమన్‌ అరెస్టును ఖండించిన మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు | BRS Leaders Respond Following Arrest of Balka Suman | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బాల్క సుమన్‌ అరెస్టును ఖండించిన మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు

Feb 18 2026 6:04 PM | Updated on Feb 18 2026 6:04 PM

BRS Leaders Respond Following Arrest of Balka Suman

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: బీఆర్‌ఎస్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే  బాల్క సుమన్‌ అరెస్టును ఆ పార్టీ నేతలు ఖండిస్తున్నారు. క్యాతనపల్లిలో కాంగ్రెస్ అప్రజాస్వామిక, అహంకార చర్యలను అడ్డుకున్నందుకు మాజీ శాసనసభ్యులు, దళిత నాయకుడు బాల్క సుమన్‌ అరెస్టు చేసి నిర్బంధించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం’ అని మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ చేశారు. 

ఆ ట్వీట్‌లో ‘బీఆర్‌ఎస్‌కి పూర్తి మెజారిటీ వచ్చినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టపగలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిహసించిన తీరు చూసి యావత్ తెలంగాణ అసహ్యించుకుంటున్నది. అధికార బలం, పోలీసు బలం, ధన బలంతో చట్టాలను తుంగలో తొక్కడం కాంగ్రెస్ అరాచక వైఖరికి పరాకాష్ట. రాష్ట్రమంతా కాంగ్రెస్ మార్కు గూండాగిరి రాజ్యమేలుతున్నది. మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ మురుగు రాజకీయాల వాసన కమ్ముకున్నది. 

హంగ్ వచ్చిన చోటల్లా ప్రతిపక్ష నాయకులను సంత భేరం చేస్తూ, కిడ్నాపులకు తెగబడుతూ ప్రజా తీర్పును కాలరాస్తున్న తీరుకు నిదర్శనాలు ఎన్నో. జనగాంలో దళిత మహిళా కౌన్సిలర్ బీఆర్ఎస్ కు మద్దతుగా చెయ్యి ఎత్తితే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ సాక్షిగా కాంగ్రెస్ గూండాలు చేసిన దాడిని సమాజం కళ్లారా చూసింది. తమ కళ్ళెదుట ఒక దళిత మహిళా నాయకురాలిపై కాంగ్రెస్ నాయకులు దాడికి తెగబడితే అధికారులు, పోలీసులు కళ్లప్పగించి చోద్యం చూశారే తప్ప అడ్డుకోలేదు. రక్షణ కల్పించక పోగా నిస్సిగ్గుగా కాంగ్రెస్ గూండాలకు కొమ్ముకాయడం కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజస్వామ్య వ్యవస్థలు పతనమైపోతున్న తీరుకు నిదర్శనం. 

ఒక్క క్యాతనపల్లే కాదు తొర్రూరు, జనగాం, ఇబ్రహీంపట్నం, జహీరాబాద్ సహా హంగ్ వచ్చిన ప్రతి చోటా ప్రజా తీర్పును గౌరవించకుండా చైర్మన్ పీఠాలను అడ్డదారుల్లో దక్కించుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలో భూములను కబ్జా చేసినట్లే, రాజకీయ పీఠాలను కూడా కబ్జా చేస్తున్నారు. బాల్క సుమన్ ను భేషరతుగా విడుదల చేయాలని, ప్రజాస్వామిక వాతావరణంలో క్యాతన్ పల్లి చైర్మన్ ఎన్నిక జరిగేలా బాధ్యత వహించాలని తెలంగాణ ఎన్నికల కమిషన్‌ను డిమాండ్‌ చేస్తున్నాం.’అని పేర్కొన్నారు. 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రియమైన భార్యతో 12th ఫెయిల్‌ మూవీ హీరో (ఫోటోలు)
photo 2

పెళ్లిరోజున తిరుమలలో యాంకర్‌ లాస్య దంపతులు (ఫోటోలు)
photo 3

హీరో సత్యదేవ్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ తమన్నా 'శివరాత్రి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

హ్యాపీ బర్త్ డే కేరళ కుట్టీ.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ స్పెషల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Bhumana Karunakar Reddy about Ghee Supply To TTD 1
Video_icon

Bhumana: నెయ్యి సరఫరాలో గోల్ మాల్.. 130 కోట్ల టెండర్
YS Jagan Wishes To Christians and Muslims 2
Video_icon

ఇవాళ అద్భుతమైన రోజు.. క్రైస్తవులు, ముస్లింలకు వైఎస్ జగన్ శుభాకాంక్షలు
Ambati Rambabu Released From Rajahmundry Central Jail 3
Video_icon

జైలు నుండి అంబటి విడుదల పులిలా బయటకొచ్చిన కాపు టైగర్
Hindupuram TDP Leader Nagendra Rape Case 4
Video_icon

హిందూపురం టీడీపీ నేత నాగేంద్రపై ఇప్పటి వరకు కేసు నమోదు చేయని పోలీసులు
Atrocity in Vanasthalipuram 5
Video_icon

Vanasthalipuram: రెండో పెళ్లి చేసుకుందని భార్యను చంపిన మాజీ భర్త

Advertisement
 