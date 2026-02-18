 రాళ్ల దాడి కేసు.. బాల్క సుమన్‌ అరెస్టు | Heavy Police Presence in Kyathanpalli Amid Balka Suman Arrest Attempt | Sakshi
రాళ్ల దాడి కేసు.. బాల్క సుమన్‌ అరెస్టు

Feb 18 2026 4:29 PM | Updated on Feb 18 2026 4:42 PM

Heavy Police Presence in Kyathanpalli Amid Balka Suman Arrest Attempt

సాక్షి,మంచిర్యాల జిల్లా: క్యాతన పల్లిలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బాల్క సుమన్‌ను అరెస్ట్‌ చేసేందుకు పోలీసులు భారీగా తరలి వచ్చారు. ఇంట్లో ఉన్న బాల్క సుమన్‌ను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు ఆయన ఇంటిగేటును బలవంతంగా ఓపెన్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, పోలీసుల రాకపై సమాచారం అందుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు.  బాల్క సుమన్‌ ఇంటి గేట్‌ ఓపెన్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న పోలీసుల్ని బీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయినప్పటికీ బాల్క సుమన్‌ ఇంటి గేట్లను బలవంతంగా ఓపెన్‌ చేశారు. ఇంట్లో ఉన్న బాల్క సుమన్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 

మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో మంత్రి వివేక్‌ కాన్వాయ్‌పై బాల్క సుమన్‌తో పాటు పలువురు బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు రాళ్ల దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. బాల్క సుమన్‌ను అరెస్టు చేశారు.   

