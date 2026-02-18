 హైదరాబాద్‌లో ముదురుతున్న ఎండలు.. | Summer Effect | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌లో ముదురుతున్న ఎండలు..

Feb 18 2026 1:41 PM | Updated on Feb 18 2026 1:41 PM

Summer Effect

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నగరంలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 29 నుంచి 33 డిగ్రీల మధ్య నమోదవుతున్నాయి. ఈ నెల రెండో వారం నుంచే ఈ మార్పు కనిపిస్తోంది. ఉదయం  స్వల్పంగా చలి ఉన్నా.. 10 గంటల నుంచే భానుడు ప్రభావం చూపిస్తున్నాడు. గాలిలో 26 నుంచి 34 తేమశాతం మధ్య ఉండటంతో పొడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నెల మూడో వారంలో అకాల వర్షాల సూచన ఉందని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది.

 ఆ తర్వాత ఉక్కపోత మరింత పెరుగుతుందని  అంటోంది. ఈసారి వేసవిపై ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉండవచ్చని హెచ్చరిస్తోంది. మార్చి, ఏప్రిల్‌ మాసాల్లో సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు అప్పుడప్పుడు వర్షాలు కురుస్తాయని, మే, జూన్‌లో మాత్రం ఎండలు అత్యంత తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని ఆ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరో సత్యదేవ్ కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ తమన్నా 'శివరాత్రి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

హ్యాపీ బర్త్ డే కేరళ కుట్టీ.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 4

విశాఖ : మిలన్‌ విన్యాసాలకు సాగరతీరం ముస్తాబు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : 25వ బ్యాచ్‌ జాగిలాల పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
The Worlds Last Road Norways E69 To North Cape 1
Video_icon

భూమ్మీద ఇదే చివరి రోడ్డు..
Villagers Protest Against TDP MLA MS Raju 2
Video_icon

మా ఎమ్మెల్యే కనిపించడం లేదు.. గ్రామస్తుల ఆందోళన..
Varudu Kalyani Counter to Chandrababu Over Tirumala Laddu And Heritage Fruad 3
Video_icon

Varudu: దేవుడిపై నింద వేశారు.. కర్మ ఎవరినీ వదలదు..
Multibagger Penny Stock Turns 1 Lakh Into 14 Crores in 6 Years 4
Video_icon

6 ఏళ్లలో లక్షకు రూ.14 కోట్లు.. ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం
Bomb Threat Calls To Courts In Telugu States 5
Video_icon

కోర్టులో బాంబులు పెట్టాం.. తెలుగు రాష్ట్రాలకు బెదిరింపులు
Advertisement
 