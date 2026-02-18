 బీఎస్‌ఎఫ్‌ అదుపులో హైదరాబాదీ | hyderabadi man detained near india pakistan border in jaisalmer bsf-investigating | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీఎస్‌ఎఫ్‌ అదుపులో హైదరాబాదీ

Feb 18 2026 11:16 AM | Updated on Feb 18 2026 11:55 AM

hyderabadi man detained near india pakistan border in jaisalmer bsf-investigating

పాకిస్తాన్‌ సరిహద్దుల్లో.. జైసల్మేర్‌ వద్ద పట్టివేత

 సాక్షి, హైదరాబాద్ : రాజస్థాన్‌లోని జైసల్మేర్‌ ఉన్న భారత్‌– పాకిస్తాన్‌ సరిహద్దుల్లో మంగళవారం కలకలం రేగింది. అక్కడ అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తున్న హైదరాబాదీ మహమ్మద్‌ అషా్ఫక్‌ హుస్సేన్‌ను పట్టుకున్న గ్రామస్తులు బోర్డర్‌ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్‌కు (బీఎస్‌ఎఫ్‌) అప్పగించారు. అతడి వద్ద ఆధార్‌ కార్డు, పాస్‌పోర్టుతో పాటు సౌదీ అరేబియా వీసా స్వా«దీనం లభించింది. 

అష్ఫాక్‌ హుస్సేన్‌ అక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడనే కోణంలో బీఎస్‌ఎఫ్‌ విచారణ చేస్తోంది. కరీంనగర్‌కు చెందిన మహమ్మద్‌ అషా్ఫక్‌ హుస్సేన్‌ (38) కొన్నాళ్లుగా హైదరాబాద్‌లో నివసిస్తున్నాడు. మంగళవారం ఉదయం జైసల్మేర్‌లోని మియాజలార్‌ ప్రాంతంలో ఉన్న గుంజన్గఢ్‌ గ్రామం వద్ద సంచరిస్తున్నాడు. ఇతడి వ్యవహారశైలిని అనుమానించిన గ్రామస్తులు ప్రశ్నించారు. అతడి నుంచి సరైన సమాధానం రాకపోవడంతో బీఎస్‌ఎఫ్‌కు సమాచారం ఇచ్చారు. అక్కడికి చేరుకున్న బీఎస్‌ఎఫ్‌ బృందం హుస్సేన్‌ను అదుపులోకి తీసుకుంది. 

బీఎస్‌ఎఫ్‌తో పాటు ఆర్మీ, ఐబీ అధికారులు రంగంలోకి దిగి ఇతడిని వివిధ కోణాల్లో విచారణ చేస్తున్నారు. సౌదీ వీసా ఉన్న అతడు అక్కడికి ఎలా.. ఎందుకు వచ్చాడు? స్థానికులతో సంబంధాలైమైనా ఉన్నాయా?  లేక ఇందులో ఏదైనా కుట్ర కోణం ఉందా? అనే అంశాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న రాష్ట్ర నిఘా వర్గాలు అటు కరీంనగర్, ఇటు హైదరాబాద్‌ల్లో ఆరా తీస్తున్నాయి.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ తమన్నా 'శివరాత్రి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

హ్యాపీ బర్త్ డే కేరళ కుట్టీ.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖ : మిలన్‌ విన్యాసాలకు సాగరతీరం ముస్తాబు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : 25వ బ్యాచ్‌ జాగిలాల పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘బూకీ’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Demands Discussion On Tirumala Laddu And Heritage 1
Video_icon

లడ్డూ కల్తీ, ఇందాపూర్ డైరీపై చర్చకు YSRCP డిమాండ్
Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Wedding Guest List Revealed 2
Video_icon

విజయ్, రష్మికల పెళ్లికి వెళ్తున్న స్టార్స్ వీళ్లే..!
Karumuru Venkata Reddy About Indapur Heritage Relation 3
Video_icon

ఇందాపూర్ బాబు సొంత డైరీ.. అసలు హెరిటేజ్ తో అచ్చన్నకు ఏంటి సంబంధం..?
KA Paul Sensational Comments Chandrababu And Bill Gates Meeting 4
Video_icon

సిగ్గుందా లోకేష్, చంద్రబాబు.. రేపిష్టికి పూలతో ఆహ్వానం పలుకుతారా.. ?
Tatiparthi Chandrasekhar Exposed Chandrababu Conspiracy 5
Video_icon

చంద్రబాబు హెరిటేజ్ దే ఇందాపూర్ డైరీ
Advertisement
 